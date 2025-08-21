Ministère en charge de l’enseignement de base : plus de 21 millions F CFA de matériel remis à Faso Mêbo

Le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a offert du matériel de construction d’une valeur de 21 500 000 F CFA à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, mercredi 20 août 2025, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso s’est inscrit dans une dynamique de construction et d’industrialisation. Dans ce sens, le président du Faso a lancé plusieurs initiatives citoyennes, appelant la population à y contribuer dont l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Pour répondre à cet appel, le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MEBAPLN) a offert du matériel de construction d’une valeur de 21 500 000 F CFA, en guise de contribution à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, mercredi 20 août 2025, à Ouagadougou.

Ce don est composé de 100 tonnes (t) ciment, de 10 camions remorque de sable, 5 tricycles et 30 sacs d’oxyde.

Le secrétaire général du MEBAPLN, Ibrahima Sanon, a expliqué que la présence de son département à Faso Mêbo s’inscrit dans une volonté d’encourager et de soutenir les acteurs déjà mobilisés autour de l’initiative. Selon lui, l’engagement citoyen observé depuis le lancement de Faso Mêbo mérite d’être accompagné : « nous voyons une population mobilisée pour apporter, pour certains, leur force de travail, pour d’autres, du matériel. A notre niveau également, nous ne pouvions pas rester indifférents », a-t-il indiqué.

C’est dans cet esprit que l’ensemble des responsables des structures centrales et déconcentrées du ministère en charge de l’enseignement de base a décidé d’apporter une contribution concrète, a-t-il poursuivi. Pour Ibrahima Sanon, les intrants remis illustrent la volonté du ministère de participer à la construction collective du Burkina Faso.

Citant Thomas Sankara, il a rappelé que « le Burkina Faso est capable de construire lui-même et de ses propres mains l’emplacement matériel de son navire ». Le secrétaire général du département en charge de l’alphabétisation a annoncé que d’autres actions vont suivre, aussi bien en termes d’apport matériel que de mobilisation des agents. En marge du don, le personnel du ministère en charge de l’enseignement de base a participé à la fabrication des pavés.

Boukary BONKOUNGOU

Abibata KARA

(Stagiaire)