Mise en œuvre des Projets de développement intégré communaux pour la REDD+ : le ministre Roger Baro constate les réalisations dans plusieurs communes

Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, a effectué une tournée dans plusieurs communes du Guiriko et des Bankui en vue de s’imprégner des réalisations des Projets de développement intégré communaux pour la REDD+, mardi 28 octobre 2025. Au total, quatre sites ont été visités dans les communes de Koumbia, Houndé et Boromo.

Après avoir échangé avec les présidents des délégations spéciales des 60 communes d’intervention du Projet de gestion durable des paysages communaux pour la REDD+ (PGPC/REDD+) sur les réalisations dans leurs localités, le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, est allé sur le terrain constater les réalisations dans certaines communes.

C’était, mardi 28 octobre 2025 dans les communes de Koumbia, Houndé et Boromo. Dans la commune de Koumbia, province du Tuy, le ministre et sa délégation ont visité le parc de vaccination de Dougoumato 2. Ce parc, réalisé en matériaux définitifs, est composé d’un parc d’attente, de deux couloirs de contention pour petits et gros ruminants, et de deux trottoirs dans les couloirs de contention.

Selon le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Koumbia, Bakary Zono, la réalisation de ce parc va non seulement permettre de préserver l’environnement, mais aussi faciliter le travail des agents techniques lors des campagnes de vaccination. Le représentant des bénéficiaires, Lonko Nadoun, a exprimé sa reconnaissance pour la réalisation de ce parc. « Ce parc va beaucoup nous soulager, car nous n’allons plus couper le bois dans la forêt pour en faire des parcs », s’est-il réjoui.

Pour le technicien chargé de l’exploitation du site, la réalisation de ce parc en matériaux définitifs permettra de préserver environ 400 pieds d’arbres par an. Après Koumbia, la délégation a mis le cap sur Houndé, où un bas-fond a été aménagé dans le village de Dohoun dans le cadre du projet PGPC/REDD+, afin de booster la production rizicole. D’une superficie de 19 hectares (ha), ce site est composé de sept diguettes d’une longueur totale de 7 504 mètres linéaire et de 80 parcelles de 0,25 ha chacune. Selon l’agent technique de l’agriculture, Mathias Ouattara, le bas-fond a été enroché avec des moellons et bien disposé. Abdoul Rasmané Ouédraogo, producteur sur ce site, s’est dit heureux de l’aménagement de ce site.

Un bilan satisfaisant

Le ministre Roger Baro a terminé sa tournée dans la commune de Boromo, province des Balé, où il a visité le site de reboisement de la forêt villageoise de Virou et le site de production de jus de l’Association de solidarité et de développement communautaire. Le site de la forêt villageoise comprend une clôture grillagée autour de 6 ha, 1 185 plants mis en terre, une haie vive de 2 000 plants et un forage d’un débit de 4,2 m³ d’eau par heure.

D’une superficie totale de 12 ha, ce site existe depuis 1986. Ensuite, la délégation a visité l’unité de production de jus de l’Association de solidarité et de développement communautaire, qui a bénéficié d’un forage et de la réfection de ses locaux dans le cadre du projet PGPC/REDD+. Après avoir constaté de visu ces réalisations, le premier responsable du département de l’Environnement s’est dit satisfait des résultats engrangés par le projet PGPC/REDD+ dans ces communes.

Il a invité les populations à une gestion optimale de ces sites pour une exploitation durable. « Nous sommes satisfaits des réalisations, car nous avons donné des moyens d’existence à la population. Nous avons mis en place des systèmes qui permettent de protéger et d’exploiter sans détériorer », a-t-il affirmé. Pour lui, cela s’inscrit en droite ligne avec les objectifs du projet. Selon le coordonnateur du projet PGPC/REDD+, Soumaïla Bernard Tougma, les investissements visités contribuent directement aux indicateurs du projet au regard des témoignages des populations.

« Au niveau du parc de vaccination, en substituant le bois par des matériaux définitifs, on diminue la pression sur le potentiel forestier, on augmente les stocks de carbone et on réduit les émissions de gaz à effet de serre », a-t-il affirmé. Pour rappel, le PGPC/REDD+, lancé le 31 mai 2023, vise à renforcer la gestion durable des paysages et à améliorer la génération de revenus dans les zones forestières ciblées du Burkina Faso.

Noufou NEBIE