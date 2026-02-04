N/Réf : 01/2026/MT/LAGRO/F41D24000140008
|0)
|Information générale
|:
|MANI TESE est une ONG italienne fondée en 1964 qui opère au Burkina Faso depuis les années 1980 dans les régions du Centre, du Plateau Central, du Centre-Est, du Centre-Ouest, Centre-sud, du Nord, des Cascades. Les principaux domaines d’intervention sont les suivants :
• Sécurité alimentaire
• Agroécologie
• Promotion du leadership des femmes dans la société et dans le secteur rural
• La microfinance, accompagnement à la professionnalisation et la formalisation des micro-entreprises et des coopératives
Les thèmes qui ont toujours caractérisé nos interventions sont la promotion de l’agroécologie tant au niveau de la production que de la transformation, la sensibilisation à une alimentation saine avec des produits issus d’une filière courte et locale, la création d’emplois dignes et durables notamment pour les jeunes et les femmes, et la protection des groupes les plus vulnérables en promouvant une culture de paix, de solidarité et de non-discrimination
|1)
|Objet
|:
|Appel d’offre national pour la réalisation de forages équipés de pompes solaires, de clôtures grillagées, de bassins de stockage d’eau pour l’irrigation, de latrines, de maisonnettes, d’éclairage et de hangars dans les arrondissements 10 et 11 de la commune de Ouagadougou
|2)
|Financement
|:
|Ministère de l’Intérieure d’Italie
|3)
|Eligibilité
|:
|L’objet de cette invitation à soumissionner est de solliciter des propositions compétitives pour la signature d’un contrat ponctuelle pour la réalisation des travaux mentionnés
L’appel d’offres s’adresse à toute entreprise régulièrement installée, disposant de l’expérience et des capacités requises et qui ne se trouve dans aucune situation d’interdiction de soumissionner (faillite, liquidation, sanctions, etc.)
|4)
|Acquisition du DAO
|:
|Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté gratuitement et retiré aux conditions suivantes :
|
Frais d’acquisition
|
Non applicable
|
Date, jour et heures
|
Tous les jours ouvrables, dès le 04 février 2026, de 9h00 heures à 13 heures 00. Se munir d’une adresse électronique(active) pour le retrait des dossiers d’appels d’offre.
|Adresse(s) de retrait :
|Le dossier d’appel d’offres (DAO) peut être retiré à l’adresse suivante : Bureau de Mani Tese. sis au quartier Wayalghin/Ouagadougou pas loin de SONACOF.geoloc :12.291485.-484786, Tel 56 50 53 76. Pour des informations complémentaires veuillez écrire à l’adresse mail christsebego@gmail.com et en copie burkinafaso@manitese.it en utilisant l’objet :
« LAGRO – questions DAO 01/2026/MT/LAGRO/F41D24000140008»
|5)
|Dépôt des offres
|:
|Dossiers concernés
|REALISATION DE FORAGES EQUIPES DE POMPES SOLAIRES, DE CLOTURES GRILLAGEES, DE BASSINS DE STOCKAGE D’EAU POUR L’IRRIGATION, DE LATRINES, DE MAISONNETTES, D’ECLAIRAGE ET DE HANGARS DANS LES ARRONDISSEMNTS 10 ET 11 DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU
|Date limite
|20 mars 2026
|Heure
|16 heures 00
|Lieu de dépôt
|Bureau de Mani tese sis à Wayalghin
|6)
|Validité des offres
|:
|Les offres seront valables pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des plis.
AVIS IMPORTANT
NB : TOUTES LES OFFRES ARRIVÉES APRÈS L’HEURE LIMITE DE DEPOT NE SERONT PAS RECEPTIONNÉES