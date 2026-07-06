Obsèques du Guide suprême iranien : Le Burkina Faso présent à la cérémonie d’hommage Téhéran

Le Burkina Faso a pris part, le vendredi 03 juillet dernier, à la cérémonie officielle d’hommage et de recueillement organisée en mémoire du Guide de la Révolution islamique d’Iran, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, tué le 28 février 2026.

La délégation burkinabè était conduite par le Camarade ministre des Affaires étrangères, représentant le Camarade Président du Faso, Son Excellence Ibrahim TRAORE.

Au complexe de la Mosalla Imam Khomeini à Téhéran où s’est déroulé la cérémonie internationale de recueillement, Son Excellence Karamoko Jean Marie TRAORE a présenté les condoléances du Burkina Faso au peuple et au gouvernement de la République Islamique d’Iran.

Il a ensuite signé le livre de condoléances, saluant « la mémoire d’un dirigeant dont l’influence politique et spirituelle a marqué plusieurs générations ». En marge de sa participation à la cérémonie d’hommage au Président iranien, le ministre Affaires étrangères a été reçu en audience par son homologue iranien S.E.Dr. Abbas Araghchi.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans la dynamique de renforcement des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la République Islamique d’Iran, a porté principalement sur les perspectives d’intensification de la coopération, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la diplomatie, ainsi que dans le domaine économique et commercial.

S.E.M. Karamoko Jean Marie TRAORE a également mis à profit son séjour à Téhéran, pour avoir des échanges avec plusieurs de ses homologues africains, notamment du Congo, de la Namibie et de la République Arabe d’Egypte, autour des enjeux de coopération régionale et des perspectives de collaboration avec la République Islamique d’Iran.

Les funérailles du Guide suprême iranien ont réuni près d’une centaine de délégations étrangères, dont plusieurs venues d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient.

Les hommages se poursuivent jusqu’au 9 juillet 2026, avec des étapes prévues à Qom, Najaf, Karbala et Machhad, où aura lieu l’inhumation du Guide iranien.