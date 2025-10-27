Octobre Rose: Sage-femmes et gynécologue unis pour la santé de la femme

L’Association burkinabè des sage-femmes et maïeuticiens (ABSF/M), en collaboration avec la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina Faso (SOGOB), a organisé, le samedi 25 octobre 2025 à Ouagadougou, une séance d’aérobic à l’endroit des femmes, dans le cadre d’Octobre Rose.

Le monde entier célèbre chaque mois d’octobre de l’année « Octobre Rose », une période dédiée à la lutte contre les cancers féminins, en particulier le cancer du sein et du col de l’utérus. C’est dans cette optique que l’Association burkinabè des sage-femmes et maïeuticiens (ABSF/M), en collaboration avec la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina Faso (SOGOB), a organisé une séance d’aérobic placée sous le thème : « Unis pour la santé des femmes, stop aux cancers féminins ». La présidente de l’ABSF/M, Blanche Zoungrana/Zongo, a expliqué que la cérémonie d’aérobic symbolise l’engagement et la solidarité des sage-femmes, des gynécologues et de toutes les personnes impliquées dans la lutte contre le cancer féminin. L’objectif, a-t-elle précisé, est de sensibiliser à l’importance du dépistage précoce, car plus le cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. Mme Zoungrana a indiqué que l’association est présente dans toutes les régions du pays, et compte aujourd’hui plus de 400 membres. Sa mission principale, selon elle, est de garantir à chaque femme un accès aux soins prodigués par une sage-femme et de promouvoir la santé de la mère et de l’enfant. Blanche Zoungrana/Zongo a aussi lancé un appel à toutes les femmes : « L’autopalpation des seins doit devenir un réflexe mensuel. » Elle a insisté sur le fait que toutes les femmes sont concernées, qu’elles soient jeunes, enceintes ou ménopausées.

Le secrétaire général du SOGOB, Dieudonné Ouédraogo, a souligné que le sport joue un rôle préventif. « Le sport renforce l’immunité et la capacité de l’organisme à lutter contre les maladies. Au-delà de l’effort physique, cette activité est un appel à toutes les femmes sur l’importance du dépistage précoce », a-t-il indiqué. En plus de cette séance aérobic, il a affirmé que la SOGOB a pris part à plusieurs autres activités au cours du mois, notamment des séances de dépistage organisées avec des associations partenaires et des conférences de sensibilisation. « En tant que société savante, nous mettons notre expertise au service de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies féminines », a ajouté le secrétaire général.

Quant au coordonnateur du Programme national de lutte contre le cancer, le Pr Nayi Zongo, il a salué l’initiative conjointe des sage-femmes et des gynécologues, qui ont choisi le sport comme moyen de sensibilisation durant le mois d’Octobre Rose. Selon lui, la pratique régulière du sport ne profite pas seulement à la prévention, elle aide également les personnes atteintes de cancer à mieux supporter les traitements, à atténuer les effets secondaires et à limiter les risques de récidive. Le Pr Zongo a par ailleurs adressé un message d’encouragement aux femmes déjà atteintes de cancer, en rappelant que le gouvernement œuvre pour rendre les traitements plus accessibles et adaptés. À celles qui sont encore en bonne santé, il recommande la prévention par le sport, la mammographie dès 40 ans, et la vaccination des jeunes filles âgées de 9 à 15 ans contre le cancer du col de l’utérus. Il a enfin insisté sur la nécessité pour chaque femme d’effectuer régulièrement un double dépistage du sein et du col afin de détecter les lésions précancéreuses à temps.

Abibata KARA

Collaboratrice