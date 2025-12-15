Offensive agropastorale 2023-2025: environ 6 millions de tonnes de céréales produites en 2024

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a officiellement lancé la semaine de l’Offensive agropastorale 2023-2025, le lundi 15 décembre 2025, à Ouagadougou.

La première phase de l’Offensive agropastorale et halieutique (OAPH) 2023-2025 tire vers sa fin. Ce programme national adopté en Conseil des ministres en août 2023 vise la souveraineté alimentaire au Burkina Faso, à travers l’augmentation de la production de riz, maïs, blé, pomme de terre, mangue, poisson, volaille et la viande tout en réduisant la dépendance aux importations. A cet effet, le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques tient la semaine de l’offensive agropastorale et halieutique 2023-2025, du 15 au 20 décembre 2025.

Le top départ des activités a été donné par le premier responsable du département, le commandant Ismaël Sombié, lundi 15 2025, à Ouagadougou. Selon lui, tous les huit produits ciblés dans la première phase de l’OAPH connaissent des résultats très satisfaisants.

« Pour l’année 2024, nous avons franchi la barre de 6 millions de tonnes (t) de céréales produites sur notre territoire. Nous avons également des résultats

satisfaisants quant aux initiatives liées aux pro-ductions spécifiques en matière de santé animale, productions animales… », a dit M. Sombié. En ce qui concerne l’année 2025, le ministre assure que les résultats seront meilleurs, selon les premiers recoupements.

Des agents distingués

Il a, d’ailleurs, reconnu que ces résultats ont étés possibles grâce à l’engagement

et l’abnégation des acteurs agricoles qui ont sillonné périmètres, bas-fonds, zones pastorales, parcs de vaccination pour traduire en réalités sur le terrain, l’ambition de l’OAPH 2023-2025. D’où l’initiative du ministère en charge de l’agriculture de leur dédier cette semaine pour magnifier leur engagement, selon M. Sombié.

35 agents qui se sont illustrés dans les activités de plaines et bas-fonds

rizicoles, vaccination des animaux, la production animale et celle halieutique ont été distingués. Ils ont reçu des attestations de reconnaissance et des dons d’une valeur de 117 629 500 de francs CFA composés d’aliments à bétail et poissons, de matériels de

santé animale, de motoculteurs, broyeurs, cages flottantes, réfrigérateurs et de glacières. Le représentant des lauréats, Djibril Tiénin, a traduit leur gratitude aux autorités pour cette marque de reconnaissance.

« Elle symbolise le travail acharné, l’engagement et le dévouement des agents qui œuvrent chaque jour sur le terrain pour le succès de l’OAPH. Elle nous engage à faire preuve de plus de rigueur, d’innovation et de sens du devoir dans l’accomplissement de nos missions au service du monde rural », a-t-il poursuivi. Pour sa part, le secrétaire technique de l’OAPH, Amos Kiénou, a estimé qu’au soir de la mise en œuvre de cette première phase de l’offensive, il y a des raisons légitimes d’être fiers.

« Elle nous a permis d’engranger des résultats forts appréciables du point de vue de la mise en œuvre des réformes stratégiques comme celle des investissements structurants au profit du monde rural », a-t-il soutenu. M. Kiénou a, en effet, expliqué que pour créer les conditions nécessaires à un essor du secteur, l’AOPH a porté avec succès plus d’une trentaine de réformes. Il a cité, entre autres, l’aménagement de près de

11 000 hectares (ha) de périmètres irrigués, 40 000 ha de bas-fond dont près de

25 000 ha aménagés par les populations avec l’appui des agents techniques du ministère en charge de l’agriculture, la réalisation de 400 forages à gros débit.

Le secrétaire technique a souligné que la mise en place du fonds Dumu Ka Fa a permis le financement de l’OAPH, l’instauration des quotas d’enlèvement à l’importation des produits agricoles a aussi permis d’améliorer l’écoulement des produits agropastoraux et la restructuration de la SONAGESS qui lui permet l’enlèvement des produits bord champs pour lui permettre de constituer le stock national de souveraineté alimentaire.

En plus de ces distinctions aux acteurs agricoles, la semaine de l’OAPH 2023-2025 prévoit d’autres activités comme le lancement du sport pour tous, un cross populaire, des compétitions de football, de pétanque et de scrabble, une foire des produits agropastoraux, une cérémonie de décoration et celle d’au revoir aux retraités du département en charge de l’agriculture.

Kadi RABO