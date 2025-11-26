Pour 10 000 F CFA, il se livre à la vente de drogue

I.M, C.S et A.B étaient face à la barre de l’audience correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou, mardi 11 novembre 2025. Le premier, cultivateur et gérant de kiosque à café, est poursuivi pour détention et cession de drogue à risque (l’occurrence du chanvre indien). Les deux autres, tous des supplétifs de l’armée, sont assignés en justice pour détention de drogue à risque pour leur propre consommation. Les faits se sont produits à Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa, courant 2025. Devant les juges, ils ont reconnu les faits. I.M a expliqué que c’est grâce à des jeunes ghanéens, plus précisément (…)

Retrouvez Au coin du palais sur https://www.sidwaya.info/numerique/

Yacouba BELEM

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com