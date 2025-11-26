Espace Enfants: 5000 élèves attendus

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a officiellement ouvert l’Espace Enfants de la 18e édition de la Foire internationale du Livre de Ouagadougou, le mercredi 26 novembre 2025.

Les activités de l’Espace Enfants de la Foire internationale du Livre de Ouagadougou (FILO) 2025 qui se tient, du 25 au 30 novembre 2025, à Ouagadougou ont démarré. En effet, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, accompagné de son collègue chargé de la Culture du Niger, Ben Salah Hamouda, a donné le top départ des animations de cet espace dans la matinée, du

mercredi 26 novembre 2025, à la Bibliothèque nationale du Burkina.

Cet espace dédié aux plus jeunes, afin de susciter en eux le goût de la lecture et la créativité littéraire, va accueillir environ 5 000 enfants au cours de cette FILO 2025. Les animations de ce cadre se déroulent sous forme de jeux, des jeux concours de lecture et d’écriture qui mettront en compétition les participants, d’ateliers de dessin, animation visuelle.

Au cours des ateliers de l’enfant citoyen, les élèves y apprennent sur la citoyenneté (culture, connaissances administratives, sécurité routière, les plantes, etc.) « Ce sont des activités très pratiques pour amener les enfants à sortir par exemple de l’addiction numérique pour aller concevoir peut-être des dessins », a expliqué la manager des ateliers de l’enfant citoyen, Hadidiatou Ilboudo.

Après un bref cours sur le thème de la foire « Livre, identités culturelles et souveraineté nationale » et un rappel de la vision commune des pays de l’Alliance des Etats du Sahel qui est de lutter pour la souveraineté de ces membres et celle de l’Afrique, M. Ouédraogo a invité les enfants à aimer la lecture. « … A côté de la souveraineté, il y a les identités culturelles.

Chacun a une identité, une valeur culturelle. Nous devons individuellement apprendre à connaître nos origines et les valeurs produites au sein de notre ethnie et nous pensons que le livre doit être un support qui demeure », s’est-il adressé aux jeunes enfants. Le ministre Ouédraogo les a invités à ne jamais se séparer du livre. « Si vous voulez être forts en dictée, il faut beaucoup lire », a-t-il insisté. Aussi, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a confié que des efforts sont faits afin que les bandes dessinées racontent désormais nos propres histoires.

Kadi RABO