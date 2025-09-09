Promotion de la culture et du tourisme: Les journalistes formés sur la stratégie nationale

La direction régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Guiriko a organisé, le 4 septembre 2025, à Bobo-Dioulasso un atelier de vulgarisation de la Stratégie nationale de la culture et du tourisme au profit des journalistes et communicateurs de la province du Houet.

Les journalistes et communicateurs de la province du Houet, région du Guiriko ont participé, le 4 septembre 2025 ,à un atelier de renforcement de leurs capacités en journalisme et communication et sur la Stratégie nationale de la culture et du tourisme (SNCT). En plus de la SNCT, les journalistes et communicateurs ont en effet été entretenus sur les thèmes comme « Journalisme et communication : similitude et différence » ou sur « Quelle synergie pour lutter contre la désinformation ».A l’ouverture de la formation, le directeur régional de la communication, de la culture ,des arts et du tourisme, Boukary Malgoubri, a justifié la formation par le fait que la SNCT n’est pas connue du public et

qu’il existe une confusion de rôles entre journalistes et communicateurs.

Il s’avère donc nécessaire, selon lui, que les journalistes et communicateurs s’approprient la SNCT afin de mieux la vulgariser auprès des populations. Aussi, à l’entendre, la session vise à permettre aux participants à connaitre chacun, son rôle afin de mieux lutter contre la désinformation. La directrice provinciale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Houet, Rosine Diabaté, a abondé dans le même sens en affirmant qu’il faut une complémentarité entre journalistes et communicateurs afin de combattre la désinformation qui fragilise le tissu social.

Pour le préfet de Bobo-Dioulasso, Rasmata Zono, représentant le haut-commissaire du Houet, la contribution des journalistes est indispensable pour que la SNCT ne demeure pas un simple document de planification, mais devienne une réalité vécue, comprise et soutenue par les populations. Elle a rassuré de la disponibilité des autorités administratives du Houet à soutenir toutes les initiatives qui concourent à la valorisation de notre patrimoine culturel, à la promotion de notre potentiel touristique et au renforcement de la cohésion sociale.

Adaman DRABO

Jessica RABO

(Stagiaire)