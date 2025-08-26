Promotion des compétences burkinabè à l’international : un séminaire pour maitriser les mécanismes de recrutement dans les Organisations internationales

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur organise du 26 au 29 août à Ouagadougou, un séminaire de renforcement des capacités des points focaux de la Direction de la promotion de l’expertise nationale, sur le recrutement dans les organisations internationales.

Ce séminaire, porté par la Direction générale de la Coopération multilatérale et coordonné par la Direction de la promotion de l’expertise nationale (DPEN), permettra d’outiller les participants sur les mécanismes, les critères et les instruments pratiques pour faciliter l’accès des cadres burkinabè aux carrières internationales.

La cérémonie d’ouverture de cette session a été présidée par l’ambassadeur Hermann Yirigouin TOE, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur.

Dans son allocution, il a souligné l’intérêt et l’importance de ce cadre de concertation autour de la valorisation l’expertise burkinabè.

« Le placement de nos cadres dans les Organisations internationales n’est pas une option, c’est une priorité stratégique de notre diplomatie ; chaque poste obtenu par un Burkinabè dans une institution internationale élargit l’espace d’influence et de rayonnement de notre pays sur la scène mondiale », a-t-il indiqué.

Le Secrétaire général a aussi relevé la volonté et l’engagement du gouvernement, à travailler pour multiplier les opportunités, renforcer la préparation des candidatures, et mieux positionner les compétences burkinabè dans les institutions internationales, régionales et sous régionales.

D’où la tenue de ce séminaire qui va aider les points focaux à avoir une bonne compréhension des mécanismes de recrutement, et à maitriser les différents critères de sélection.

Il s’agira pour les participants, d’identifier les outils pratiques et les repères méthodologiques pour un meilleur suivi des opportunités, l’accroissement de la représentation burkinabè dans les institutions, ainsi que l’accompagnement de nos cadres dans leurs carrières internationales.

Au regard de la portée de ce séminaire, l’ambassadeur Hermann Yirigouin TOE a vivement exhorté les participants, à s’approprier ce cadre pour bâtir ensemble un véritable réseau national d’appui aux candidatures burkinabè.

Ce séminaire de 4 jours sera articulé autour de plusieurs communications assurées par des experts et des personnes ressources.

Il sera aussi marqué par des partages d’expériences avec d’anciens ambassadeurs et fonctionnaires internationaux.