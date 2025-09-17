Protection de la couche d’ozone: deux chambres froides pour Rood-woko, des climatiseurs pour le ministère de la Santé

Des responsables du Bureau national Ozone ont effectué, une visite et une remise d’infrastructures énergétiques et de froid à la direction des ressources humaines du ministère de la Santé et au marché central Rood-woko, mardi 16 septembre 2025, à Ouagadougou.

La Journée internationale de la protection de la couche d’ozone a été commémorée, le mardi 16 septembre 2025. Dans ce cadre, le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, à travers le Bureau national Ozone, a effectué une visite et une remise d’infrastructures énergétiques et de froid à la direction des ressources humaines du ministère de la Santé et au marché central Rood-woko.

Le directeur du Bureau national ozone, Bêma Roland Sanou, a rappelé que ces réalisations sont l’aboutissement de la mise en œuvre d’un projet pilote d’efficacité énergétique. A l’immeuble abritant la direction des ressources humaines du ministère de la Santé, des climatiseurs efficaces qui consomment moins d’énergie et qui permettent de prendre en compte les aspects environnementaux tels que la protection de la couche d’ozone mais aussi les questions de changements climatiques ont été installés.

Pour M. Sanou, ces climatiseurs, au bout de deux mois d’utilisation, ont permis d’observer une réduction de la consommation d’électricité de plus de 55%. « Avec 135 climatiseurs

installés, la facture d’électricité a baissé de 1,3 million FCFA à 500 000 FCFA seulement. Ce sont des climatiseurs que l’on retrouve sur le marché et le coût est moins cher. L’unité est à moins de 200 000 FCFA », a-t-il souligné. Le comp-table principal des matières au ministère de la Santé, Oumarou Compaoré, s’est réjoui du choix porté sur un des services du minis-tère pour l’installation de ces infrastructures.

Un système bénéfique

Tout en traduisant sa reconnaissance au Bureau national ozone et le ministère en charge de l’environnement, il a promis que ces climatiseurs seront bien entretenus. Il a, en outre, sollicité des initiateurs de ce projet, d’autres climatiseurs en vue d’équiper les autres bâtiments pour permettre aux agents de travailler dans de meilleures conditions. Du côté du marché Rood-woko, le projet a réhabilité deux chambres froides de 59 m3 chacune et une machine à glace pour la conservation de la viande à hauteur de 50 millions FCFA. Selon le directeur du bureau Ozone, La réhabilitation de la chambre froide est un projet intégré, en ce sens qu’il vise à assurer la qualité de la viande depuis l’abattage jusqu’au lieu de vente.

Dans la conception, précise le technicien Salifou Sam, l’accent a été mis sur la consommation énergétique. « Nous avons un réfrigérant qui protège la couche d’ozone. L’infrastructure est équipée d’un système photovoltaïque qui permet d’alimenter l’ensemble des chambres froides y compris la machine à glace », a-t-il indiqué. Et de relever que le système photovoltaïque est bénéfique car permettant d’alimenter à 99%, ces chambres froides.

« Actuellement, c’est 1% d’énergie électrique qui est consommé. Depuis fin juin à nos jours, c’est environ 3,5 millions FCFA qui ont été économisés grâce au système photovoltaïque », a-t-il laissé entendre. Le représentant des bouchers de Rood-woko, Ousmane Bagagnan, a traduit sa joie pour ces équipements qui viendront soulager les vendeurs de viande.

« Les chambres froides sont utilisées par nos collègues des marchés et yaars environnants. Avant, nous avions des difficultés pour conserver la viande », a-t-il rappelé. Son souhait est de voir leurs capacités se renforcer notamment avec l’acquisition de camions

frigorifiques pour le transport de la viande.

Adama SEDGO