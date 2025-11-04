Province de la Comoé: le haut-commissaire prend le pouls de la vie dans la commune de Ouo

Le haut-commissaire de la Comoé, Mathieu Tinguéri, a effectué une sortie, mercredi 22 octobre 2025, dans la commune rurale de Ouo, située à 120 kilomètres de Banfora sur l’axe Banfora-Sidéradougou-Gaoua. Pour sa toute première sortie officielle dans cette commune depuis l’apaisement de la situation sécuritaire, Mathieu Tinguéri a pu échanger à bâtons rompus avec les forces vives de la localité.

Le haut-commissaire de la province de la Comoé, Mathieu Tinguéri, accompagné d’une délégation, était, mercredi 22 octobre 2025, à Ouo, une commune rurale de la province, située à 120 kilomètres de Banfora sur l’axe Banfora-Sidéradougou-Gaoua. Arrivée en fin de matinée, l’équipe du haut-commissaire a d’abord fait escale à la Brigade territoriale de gendarmerie de Ouo, puis à la base du détachement militaire et au service départemental des Eaux et Forêts.

A chaque étape, Mathieu Tinguéri a encouragé ces hommes qui ont en charge la sécurité et la défense, pour leurs sacrifices consentis dans la reconquête du territoire et la consolidation de la paix. Par la suite M. Tinguéri et son staff ont eu un tête-à-tête avec les forces vives de la commune. Selon lui, l’objectif de cette sortie est de constater l’état de la situation sécuritaire, administrative et sociale de cette commune. « Il s’agissait pour nous de voir comment reprend la vie dans cette localité qui a, dans un passé récent, été victime de l’insécurité », a-t-il confié. Le bilan de cette journée de visite est satisfaisant aux dires de M. Tinguéri.

« Les activités économiques ont redémarré, les services publics sont fonctionnels, les populations ont même cultivé et certains sont en pleine récolte, ce qui est encourageant », s’est-il félicité. Il s’est, en outre, réjoui de constater la bonne entente entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations, favorisant ainsi la consolidation de la paix retrouvée dans cette commune. Des doléances ont été soumises par les forces vives au haut-commissaire, par la voix de leur porte-parole, Tiémoko Ouattara.

Ce sont entre autres, la demande d’érection du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Ouo en Centre médical, la réhabilitation et la réalisation d’adduction d’eau dans des villages, la réhabilitation du barrage de Ouo, le bitumage de la RN 11 reliant Banfora à Gaoua et la création des activités génératrices de revenus au profit des femmes et des jeunes. Des doléances auxquelles le haut-commissaire et sa délégation ont rassuré que les plus hautes autorités du pays ont pris à bras-le-corps les questions de relèvement des populations réinstallées et que leurs doléances seront transmises à qui de droit.

Alpha Sékou BARRY

