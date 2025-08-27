Ramassage de sable : la Police municipale met en garde les contrevenants

Le mardi 26 août 2025, un citoyen dénonçait un cas de dégradation du couvert végétal dans l’arrondissement 6 de la ville. Dernièrement, un phénomène très récurrent en ces temps de saison pluvieuse qui draine les agrégats sur la voie publique.

Certaines personnes s’adonnent au ramassage de ces agrégats, ce qui contribue à l’érosion du sol, donc à la dégradation du couvert végétal. La Police municipale interpelle la population à cesser cette pratique qui est néfaste pour notre environnement et rappelle qu’elle constitue une infraction punissable conformément au décret n°97-84 /PRES/PM/MJ portant définition et sanction des contraventions.

