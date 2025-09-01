Régime d’assurance maladie universelle: les acteurs des médias s’approprient l’outil

La Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU) a organisé un atelier d’information et de sensibilisation au Régime d’assurance maladie universelle (RAMU) au profit des journalistes et communicants, lundi 1er septembre 2025, à Ouagadougou.

La Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU) veut une meilleure appropriation du Régime d’assurance maladie universelle (RAMU) par les populations. Dans le but de leur permettre de mieux relayer l’information sur le RAMU, elle a organisé un atelier d’information et de sensibilisation à l’intention des journalistes et communicants, lundi 1er septembre 2025, à Ouagadougou.

Pour le représentant du Secrétaire général du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathurin Ouédraogo, l’objectif de cet atelier est double. Il vise à informer et à sensibiliser aux mécanismes du RAMU d’une part, et faire des bénéficiaires des ambassadeurs du RAMU d’autre part. Il s’agit de fournir, a-t-il poursuivi, les outils nécessaires pour que les Hommes de médias transmettent une information juste, précise et accessible à tous.

A l’entendre, au cours de cette session, les techniciens aborderont les enjeux, les défis et les perspectives du RAMU. A cet effet, a-t-il précisé, le cadre juridique qui régit ce régime, les modalités d’immatriculation et les pièces à fournir seront présentés aux participants. « De même, ils éclaireront les participants sur les prestations c’est à dire le panier de soins, et également les taux de cotisation, qui varient selon que l’on soit un salarié, un travailleur indépendant du secteur formel, un acteur du secteur informel ou une personne indigente », a-t-il confié.

Un engagement de l’Etat

M. Ouédraogo a invité les participants à expliquer les mécanismes et à clarifier les procédures sur le RAMU au grand public, car le RAMU n’est pas un concept abstrait. De son avis, le RAMU est une réalité construite sur des principes de solidarité nationale, d’équité, de non-discrimination, de mutualisation et d’efficience. « C’est un engagement de l’Etat pour lever les barrières financières d’accès aux soins de santé pour tous au Burkina Faso », a-t-il déclaré. Il a ajouté que plus de 256 833 personnes ont été immatriculées et 305 entreprises affiliées au RAMU.

Selon le directeur général de la CNAMU, Soumaïla Gamsoré, le système d’assurance maladie universitaire est un mécanisme qui permettra à la population de contribuer à la prise en charge de chaque Burkinabè. M. Gamsoré a déploré qu’une bonne partie des Burkinabè ne bénéficient pas d’un Régime de sécurité sociale pour prendre en charge la question des risques de maladie. La CNAMU a été créée par décret, le 9 avril 2018, pour être l’organisme de gestion du RAMU pour la population à l’exception des éléments des Forces de défense et de sécurité et les membres de leurs familles à charge.

Abdoulaye BALBONE

Mohamed LY (Stagiaire)