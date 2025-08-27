Répartition des droits d’août 2025: plus d’un milliard FCFA à distribuer aux artistes

Le Bureau burkinabè du droit d’auteur (BBDA) a fait le point sur la répartition des droits du mois d’août 2025, lors d’une conférence de presse animée, mercredi 27 août 2025, à Ouagadougou.

C’est un montant total de 1 753 176 211 FCFA qui sera mis au paiement pour la répartition des droits au Bureau burkinabè du droit d’auteur (BBDA). L’information a été donnée au cours d’une conférence de presse, mercredi 27 août 2025, à Ouagadougou. Cette répartition, selon le Directeur général du BBDA, Hamed dit Patindeba Patrice Lega, concerne les redevances de droits collectées au titre de l’année 2024 pour les droits de Reproduction par reprographie (RRO) au profit de la presse écrite, la Rémunération équitable (RE) pour les titulaires de droits voisins, la Rémunération pour copie privée (RCP) et les droits provenant de l’étranger.

Pour les Droits de reproduction mécanique couramment appelés (DRM), ils concernent les redevances collectées du 1er janvier au 30 Juin 2025. « Conformément à l’article

5 de l’Arrêté N°2020-0394/ MCAT/SG/BBDA du 08 octobre 2020 portant adoption du règlement de répartition, des retenues statutaires sont effectuées sur les montants affectés à chaque classe de répartition pour les frais de gestion, le Fonds de promotion culturelle (FPC) et le Fonds d’œuvres sociales (FOS) », a déclaré le DG du BBDA.

Soulignant que pour bénéficier de droits au BBDA, il faut au préalable en être membre, le DG a indiqué qu’à l’issue des prélèvements statutaires (frais de gestions et fonds de promotion culturelle et d’œuvres sociales), le montant global net des droits mis en répartition en août 2025 s’élève à 1 364 040 522 F CFA, soit 64,50% des redevances collectées, contre 1 247 978 865 F CFA en août 2024, soit un accroissement de 9,30% et 116 061 657 F CFA en valeur absolue. Il a précisé que le nombre total des bénéficiaires de cette répartition est de 32 852 dont 16 776 membres du BBDA.

« Le montant des bénéficiaires membres du BBDA s’élève à 1 249 312 863 F CFA, soit 92% du montant mis en répartition », a confié Dr. Hamed dit Patindeba Patrice Lega qui, par ailleurs, a révélé que l’effectif des bénéficiaires membres du BBDA est passé de 14 632 en août 2024 à 16 776 en août 2025, soit un accroissement en nombre, de 1459 bénéficiaires. « Cet accroissement n’est pas synonyme d’accroissement des droits chez tous les membres bénéficiaires », a-t-il soutenu.

Pour la présente répartition, outre le paiement des droits en cours d’août 2025, les droits en instance (des années 2021, 2022, 2023, 2024 et Février et Mai 2025) de 453 535 348 F CFA, seront également mis en paiement à cette occasion », a ajouté M. Léga. Au total, a-t-il conclu, c’est la somme de 1 753 176 211 F CFA qui sera mise en paiement. Quant aux paiements, ils vont débuter le vendredi 29 août 2025, à 8h à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

« Les paiements se feront par virement bancaire, paiement électronique (MOBILE MONEY), par chèque pour les montants supérieurs ou égaux à 100 000 F CFA et en espèces dans les guichets du BBDA à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Ces modes de paiements sont applicables aux bénéficiaires de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et pour les autres localités, c’est le mode de paiement électronique qui sera appliqué », ont indiqué les animateurs du point de presse.

Soumaïla BONKOUNGOU

Y. Jemima LANKOANDE

(Stagiaire)