Révolution progressiste et populaire : les Hommes de médias de la région de Yaadga briefés sur leur contribution

La Direction régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme (DRCCAT) de Yaadga a organisé un cadre de concertation avec les Hommes de médias, le jeudi 17 juillet 2025, à Ouahigouya.

C’est sur le thème : « Révolution progressiste et populaire : rôle et contribution des Hommes de média de la région de Yaadga », que s’est tenu un cadre de concertation organisé par la Direction régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme (DRCCAT) de Yaadga, le jeudi 17 juillet 2025 à Ouahigouya. Venus des quatre provinces de la région à savoir le Loroum, le Passoré, le Zondoma et le Yatenga, journalistes et communicants ont répondu présent à la rencontre. Pour le directeur provincial chargé de la communication du Zondoma, Kassoum Sawadogo, représentant le directeur régional, l’arrivée au pouvoir, en septembre 2022, des autorités actuelles sous la conduite du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a ravivé l’espoir au sein de la population.

Une dynamique nouvelle, a-t-il dit, s’est enclenchée, portée par une Révolution progressiste et populaire, avec pour finalité le recouvrement de l’intégrité du territoire national et la refondation de l’Etat. « Vous êtes les vecteurs de l’information, les éclaireurs de l’opinion publique, les artisans du lien entre gouvernants et gouvernés. « A ce titre, votre rôle est essentiel dans la diffusion des messages de paix et de cohésion, la vulgarisation des réformes et initiatives gouvernementales, et la mobilisation des communautés autour des idéaux de patriotisme, de dignité et de résilience. Nous attendons de vous un engagement professionnel, éthique et responsable dans l’exercice de vos missions, afin de contribuer efficacement à la construction d’un Burkina Faso souverain, stable et prospère », a-t-il lancé aux Hommes de médias de la région.

Le président de l’Union des Hommes de médias de la région de Yaadga, Idrissa Nacanabo, a signifié que la rencontre va renforcer le lien entre les Hommes de médias de la région et permettre aux acteurs de l’information de mieux comprendre les visions des autorités avec la RPP en cours au Burkina Faso. M. Nacanabo a invité l’ensemble des participants à des échanges francs afin que chaque acteur puisse contribuer à la reconquête du territoire national et à la refondation de l’Etat. Deux communications ont ponctué la rencontre. La première communication a porté sur « Révolution progressiste populaire au Burkina Faso : de l’idiologie à l’action » et la deuxième, sur « Médias et révolution : place et rôle des médias dans l’enracinement de la RPP dans la région de Yaadga ».

Bassirou BADINI