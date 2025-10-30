Salon des musées et des sites touristiques: la première édition prévue du 4 au 8 décembre 2025

L’Association des jeunes visionnaires a animé une conférence de presse, le mardi 28 octobre 2025. Ses responsables ont annoncé la tenue de la première édition du Salon des musées et des sites touristiques du Burkina Faso (SAMUSITB), du 4 au 8 décembre 2025, à Ouagadougou.

Selon le président de l’association, Fernand Ouédraogo, le salon entend valoriser le patrimoine culturel et historique du Burkina Faso. Il vise aussi à sensibiliser les citoyens sur la nécessité de préserver et de transmettre la mémoire collective de la nation. Au programme de cette première édition figurent une conférence d’ouverture avec la remise de titres honorifiques à des entreprises et universités partenaires, l’animation d’un pavillon d’exposition installé au Musée national, ainsi que des visites guidées animées par des guides touristiques.

Ces acti-vités selon les initiateurs, visent à renforcer le lien entre les institutions académiques, les acteurs culturels et le grand public. Pour M. Ouédraogo, cette première édition s’inscrit dans un contexte où le Burkina Faso affirme de plus en plus son indépendance et son identité sur la scène internationale.

« Nous pensons que la culture est un socle sur lequel nous devons nous baser pour mieux défendre nos intérêts », a-t-il soutenu. Pour la préservation des sites touristiques, Fernand Ouédraogo et ses camarades invitent les entrepreneurs et les universitaires à s’impliquer dans la réhabilitation des musées.

« Il faut que les Burkinabè eux-mêmes s’impliquent dans la restauration de leur mémoire collective. Nos musées et nos sites touristiques sont les lieux où se préservent et se racontent nos valeurs culturelles », a-t-il relevé. A l’occasion, M. Ouédraogo a salué l’accompagnement du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Abdoulaye BALBONE