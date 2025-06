Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou : la 15e édition se tiendra du 25 au 28 septembre

Le comité national d’organisation du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) a animé une conférence de presse, le 18 juin 2025, à Ouagadougou, pour marquer le lancement officiel des activités de la 15e édition.

La 15e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) se tiendra, du 25 au 28 septembre 2025, au parc d’exposition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO). Le Salon connaîtra la participation de la République du Niger et du Mali en tant que pays invités spéciaux. La région du Centre-Est en sera l’invitée d’honneur. L’information a été donnée au cours d’une conférence de presse, mercredi 18 juin 2025, à Ouagadougou, par le comité national d’organisation du SITHO. Cette rencontre avec la presse marque le lancement officiel des activités de cette édition, placée sur le thème : « Tourisme et intégration des peuples du Sahel ». Selon le Président du Comité national d’organisation (PCO), le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Fidèle Aymar Tamini, l’objectif général du SITHO est de promouvoir la destination Burkina Faso et l’Afrique, en mettant en valeur leur potentiel touristique, culturel et hôtelier.

Il a souligné que le choix du thème est en lien avec un contexte régional et mondial où la coopération et l’intégration entre les peuples sont devenues des leviers essentiels pour un développement harmonieux et durable. Pour lui, la région du Sahel, riche en diversité historique et culturelle, joue un rôle central dans l’équilibre géopolitique et économique de l’Afrique. Toutefois, a-t-il affirmé, elle est confrontée à plusieurs défis, dont les questions de sécurité, de mobilité et de développement économique. C’est pourquoi, Fidèle Tamini a indiqué que dans un tel contexte, le tourisme se positionne comme un moteur puissant d’intégration régionale. « En favorisant les échanges culturels, la découverte mutuelle et la coopération transfrontalière, il permet non seulement de renforcer les liens entre les pays du Sahel, mais aussi de valoriser les richesses locales, tout en stimulant les économies nationales », a-t-il précisé. A travers ce Salon, il a confié qu’il s’agit de mettre en lumière le potentiel du secteur touristique comme levier de rapprochement des peuples du Sahel, contribuant ainsi à la consolidation de la paix, à la création de réseaux

économiques transnationaux et à la préservation

du patrimoine culturel commun.

Plusieurs activités sont prévues

Pour le secrétaire général du ministère en charge du tourisme, le SITHO se positionne comme un point de rencontre stratégique pour les acteurs publics et privés, les professionnels du secteur touristique, les décideurs et les communautés locales, afin de créer des synergies et des solutions concrètes pour renforcer l’intégration des peuples du Sahel par le biais du tourisme. Fidèle Aymar Tamini a, par ailleurs, révélé que les innovations de cette 15e édition portent sur l’introduction de visites virtuelles de sites touristiques en montage 3D, un hackathon Tourism Tech et un pitch de projets touristiques dans le cadre des concours du SITHO.

Plusieurs activités sont prévues pour l’édition 2025. Il s’agit notamment de l’organisation d’un Educ’tour dans la région du Centre-Est, d’expositions et de rencontres professionnelles dans deux pavillons dédiés : l’un aux pays invités et entreprises touristiques, l’autre aux collectivités territoriales et aux métiers connexes. Il y aura également une conférence et des panels thématiques, des rencontres d’affaires B to B, ainsi que des concours dans diverses catégories. D’autres activités incluront l’espace gastronomique « Foyer de l’AES », des soirées artistiques et culturelles, ainsi que des excursions ouvertes au grand public. « Il est attendu pour cette édition plus de 10 000 visiteurs dans les stands, la participation de 25 organes de presse et de tour-opérateurs, ainsi que plus de 10 pays africains », a déclaré le PCO. Ces chiffres témoignent, selon lui, de l’ampleur de l’ambition et des opportunités que représente le SITHO 2025 pour le Burkina Faso et la sous-région. A la question de savoir quelles sont les retombées économiques du SITHO sur le secteur touristique, la directrice générale du tourisme, Monique Ilboudo, a affirmé que plus de 64 milliards F CFA ont été générés dans le domaine de l’hébergement et plus de 87 milliards FCFA au total pour l’ensemble du secteur. Elle a également fait savoir que le Salon constitue une véritable vitrine marketing pour le pays des Hommes intègres.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Soraya ROAMBA

(Stagiaire)