Sapaga: des amoxicillines, polyvidones iodées et du métamizole saisis

Dimanche 14 septembre 2025, les agents de la Brigade mobile des Douanes de Ouagadougou ont porté un nouveau coup dur aux trafiquants de médicaments prohibés.

En mission de contrôle aux encablures de Sapaga, dans la région du Nakambé, ils ont intercepté un camion immatriculé TG 8454 / 5725 BF. Derrière une cargaison de riz dédouané dans un bureau frontière se dissimulait un important lot de produits pharmaceutiques frauduleux.

La fouille méticuleuse a permis de découvrir 42 cartons d’amoxicilline (1 000 plaquettes par carton), 30 cartons de polyvidone iodée (100 boîtes de 100 ml par carton) et 20 cartons de métamizole (1 200 ampoules par carton). Soit un total de 92 cartons, contenant notamment des substances à base d’amphétamines, pour une valeur marchande estimée à 35 millions F CFA.

Cette saisie met en lumière le rôle essentiel des unités de contrôle en deuxième ligne, dont le travail en équipe permet de compenser l’absence de scanner et de renseignement dans certains bureaux frontières. Elle illustre la complémentarité des dispositifs douaniers sur l’ensemble du territoire national.

Après celles de Léo, de la BM Manga, de la BRI, de la BM Bobo et récemment de la BM Dori, cette nouvelle opération est un signal fort : les fraudeurs ne trouveront aucun répit face à la vigilance et à la combativité des hommes et des femmes de la Douane burkinabè.

Le directeur général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a salué cette performance collective et félicité l’ensemble des agents pour leur professionnalisme et leur engagement patriotique. Il a réaffirmé que la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière reste une priorité absolue pour l’Administration des Douanes.

La Douane : Honneur-Dévouement-Vigilence

SCRP-DGD