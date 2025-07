Sécurité et santé au travail: des employeurs et travailleurs outillés à Ouahigouya

Le Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale (MFPTPS), à travers l’inspection médicale du travail, a organisé un atelier de formation des acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité et santé au travail, les 23 et 24 juillet 2025 à Ouahigouya.

Dans le but d’améliorer la qualité de vie au travail et réduire ses coûts, des lois et règlements régissant la santé et la sécurité sur les lieux de travail ont été édictés au Burkina Faso. C’est dans ce sens que le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, à travers l’inspection générale du travail, était face aux acteurs (employés et employeurs) les 23 et 24 juillet, à Ouahigouya, dans la cité de Naaba Kango. Objectif, promouvoir la sécurité et la santé au travail par l’information, l’éducation et la communication. Pour le médecin inspecteur général du travail Dr Samouhan Justine Ouédraogo, l’atelier répond donc à un double objectif à savoir, permettre aux employeurs et travailleurs de se familiariser avec la règlementation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail d’une part, et contribuer à un changement de comportement dans les lieux de travail d’autre part. Toute chose qui participerait à réduire les risques professionnels, a-t-elle ajouté.

« Cet atelier est le vôtre. Vous avez là, durant deux jours, un cadre de rencontre et d’échanges avec les structures et les acteurs intervenant en matière de sécurité et santé au travail. Je vous invite donc à une participation active en posant vos préoccupations pour avoir des solutions et en partageant vos expériences dans la prévention des risques professionnels », a-t-elle dit aux participants.

Pour cette session de formation, ils sont une quarantaine de participants venus des différentes structures de la ville de Ouahigouya. Une initiative appréciée positivement par les participants à l’image de Abdoulaye Belem, employé de soudure. « Nous saluons cette initiative de la part du ministère en charge de la fonction publique qui a pensé de venir nous donner les informations nécessaires entrant dans le cadre de la sécurité et la santé au travail. Les textes sur la sécurité et santé au travail sont méconnus aussi bien par les travailleurs que par les employeurs et la présente session va nous permettre de bien comprendre leurs contenus », a-t-il laissé entendre.

A en croire le médecin inspecteur général du travail, Dr Samouhan Justine Ouédraogo, selon l’Organisation internationale du travail (OIT), 2,2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit plus de 5 000 personnes par jour. « Chaque année, près de 268 millions d’accidents du travail non mortels et 160 millions de nouveaux cas de maladies professionnelles sont enregistrés. Ces chiffres interpellent sur la nécessité de mettre l’accent sur la prévention à travers la communication. Pour cela, il faut que les textes et règlements régissant le domaine soient bien connus de tous, d’où l’importance de cet atelier de Ouahigouya », a estimé Dr Ouédraogo. Tout en saluant la forte mobilisation de l’ensemble des acteurs, elle a invité les participants à des échanges francs durant les deux jours afin qu’ensemble les participants puissent explorer des pistes de solutions.

Bassirou BADINI