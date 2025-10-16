Semaine régionale de la culture du Djôrô : 533 candidats en compétition pour représenter la région à la SNC

La Semaine régionale de la culture (SRC) du Djôrô, édition 2025, a ouvert ses portes le jeudi 16 octobre 2025, à la salle polyvalente de Gaoua. Pendant trois jours (du 16 au 18 octobre), la capitale du Djôrô vibrera au rythme des arts, des traditions et du savoir-faire culturel de la région.

Cette édition, placée sous le patronage des ministres Serge Poda et Roland Somda, a été présidée par le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, se veut un cadre d’expression et de sélection des meilleurs talents appelés à défendre les couleurs du Djôrô à la prochaine Semaine nationale de la culture (SNC).

Pour cette édition, la région du Djôrô enregistre 533 candidats issus des quatre provinces de la région (Poni, Noumbiel, Ioba, Bougouriba). Ces compétiteurs se répartissent entre 34 troupes et ensembles artistiques en arts du spectacle, 23 lutteurs traditionnels, 147 archers et 7 candidates en arts culinaires. « Ces chiffres témoignent de la vitalité culturelle de notre région et de l’attachement de nos populations à la préservation de leurs traditions », a confié le gouverneur Siaka Barro.

Ces différentes disciplines permettront de désigner les ambassadeurs culturels du Djôrô, qui représenteront la région lors du Grand Prix national des arts et des lettres (GPNAL) à Bobo-Dioulasso.

Au-delà des compétitions, selon le gouverneur de la région, Siaka Barro, la SRC 2025 est perçue comme un moment de cohésion sociale et de transmission des valeurs qui unissent les communautés du Djôrô.

La cérémonie de clôture, prévue pour le samedi 18 octobre, marquera la proclamation des résultats et la désignation officielle des lauréats appelés à défendre les couleurs du Djôrô à la 22e édition de la SNC qui aura lieu à Bobo-Dioulasso du 25 avril au 2 mai 2026, sur le thème : « Cultures, jeunesse et transmission des valeurs sociales ».

Boudayinga J-M THIENON