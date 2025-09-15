SNC Bobo 2026: les ambassadeurs de la région de Yaadga sont connus

La Semaine régionale de la culture (SRC), tenue à Ouahigouya pour choisir les représentants de la région de Yaadga à la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026, a refermé ses portes, dimanche 14 septembre 2025.

Neuf troupes dans la catégorie art du spectacle, trois personnes en art culinaire et 37 lutteurs en sport traditionnel porteront les couleurs de la région de Yaadga lors de la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026. Venus des quatre provinces de la région que sont le Passoré (Yako), le Zondoma (Gourcy), le Lorum (Titao) et le Yatenga (Ouahigouya), ce sont au total 461 artistes repartis entre 39 troupes des différentes catégories dont trois en art plastique, neuf candidats en art culinaire et 51 en lutte traditionnelle et tir à l’arc qui étaient en compétition, les 12 et 13 septembre 2025 à l’occasion de la Semaine régionale de la culture (SRC).

A l’occasion, autorités administratives, communautés coutumières et acteurs culturels étaient tous présents à ce rendez-vous culturel. A l’ouverture de la compétition, le secrétaire général de la SNC, Lanssa Moïse Kohoun, a fait savoir que ces phases régionales avaient pour objectif de détecter et sélectionner les talents locaux qui vont représenter la région de Yaadga à la 22e édition de la SNC a laissé entendre le secrétaire général.

Le président du Jury en art du spectacle, Moussa Sanou, après délibération, dimanche 14 septembre, a précisé que la compétition régionale s’est déroulée sans incident.

« Toutes les troupes ont montré leurs talents et il y a vraiment des compétences. Mais nous déplorons la méconnaissance des exigences de la scène, du règlement intérieur de la compétition par certains artistes. Nous invitons l’ensemble des troupes qualifiées pour la finale de Bobo à s’imprégner de tous ces critères et à redoubler d’efforts afin de pouvoir défendre la région à Bobo », a-t-il conseillé.

A l’ouverture de la compétition, le secrétaire général de la région de Yaadga, Kouilga Albert Zongo, représentant le gouverneur, a salué l’ensemble des acteurs pour les efforts consentis à travers la tenue de la SRC à Ouahigouya. Le directeur régional de la communication, de la culture, des arts et du tourisme de Yaadga, Sébastien Monné, quant à lui, s’est dit satisfait du professionnalisme des jurys qui ont permis le choix des représentants de la région pour la SNC à venir.

Par ailleurs, M. Monné a sollicité l’accompagnement des filles et fils de la région et invité les troupes sélectionnées à se mettre vite au travail pour être au rendez-vous, en avril 2026.

En rappel, la 22e édition de la Semaine nationale de la culture se tiendra sur le thème : « Culture et transmission des valeurs sociales ».

Bassirou BADINI

