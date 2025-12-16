Solidarité nationale: le ministre Mikaïlou Sidibé vole au secours des femmes de l’ex-Boucle du Mouhoun avec des vivres

Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, a procédé à une remise de vivres et de kits alimentaires à la Fédération des sociétés coopératives « SE BE ALLA HYE » des femmes des régions de Bankui et du Sourou, le samedi 13 décembre 2025, à Dédougou.

Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, a fait parler son cœur en faveur de la Fédération des sociétés coopératives « SE BE ALLA HYE » des femmes des régions de Bankui et du Sourou. En effet, le samedi 13 décembre 2025 à Dédougou, le ministre a fait don de vivres de plus de quatre tonnes de riz et du maïs ainsi que 200 kits alimentaires composés du sel, du sucre et d’huile. Par la voix de la présidente, Elisabeth P. Dembélé, les femmes de la fédération ont traduit leur reconnaissance au ministre donateur. « Votre geste est salvateur car, le souci des femmes était en lien avec les vivres », a précisé Mme Dembélé avant d’ajouter que si la femme gagne à manger avec ses enfants, le reste est facile à gérer.

Ce don, a-t-elle rassuré, sera partagé à une date ultérieure et par localité. Elle a expliqué que la fédération est composée d’une centaine de sociétés coopératives. Parmi ses membres, il y a des femmes déplacées internes et des populations hôtes. Ce geste de générosité intervient en pleine période de campagne nationale de solidarité soutenue par les plus hautes autorités du pays, a contextualisé le gouverneur de la région, Babo Pierre Bassinga. Il a salué non seulement la marque de reconnaissance du ministre à l’endroit des bénéficiaires, mais aussi, son esprit de partage avec les membres de la fédération. M. Bassinga a appelé les populations à être solidaires pour bâtir une société de paix et de cohésion afin de faire « de notre région, un modèle de solidarité », a-t-il lancé.

Le donateur est reconnaissant du soutien des autorités locales et des populations de la région. Il a laissé entendre que son action s’inscrit dans la dynamique de « Dèmè

Sira » où chaque citoyen est appelé « à faire parler la solidarité pour soutenir les populations qui sont le

plus dans le besoin ». A l’en croire, son appui à la fédération « SE BE ALLA HYE » tient compte du dévouement de ses membres, en dépit des difficultés, « à créer et à faire valoir la cohésion sociale », a-t-il relevé.

Il a rappelé que ce don

de vivres fait suite

à d’autres opportunités offertes à ces femmes pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Le ministre Sidibé a exprimé sa gratitude au ministère en charge de l’Action humanitaire et à toutes les bonnes volontés qui l’ont accompagné dans la réalisation de cette œuvre. Au passage, il a rendu un vibrant hommage aux Forces de défense et de sécurité et aux Volontaires pour la défense de la patrie dont l’engagement a permis de libérer des pans de la région jadis occupés par des groupes terroristes.

Yacouba BELEM