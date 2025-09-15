Soutien aux personnes vulnérables de Fada N’Gourma: la CNSS offre des bourses d’études à 50 orphelins et des vivres à 80 veuves

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a remis des vivres à 80 veuves et des bourses d’études ainsi que des kits scolaires à 50 enfants vulnérables de ses assurés. C’était, vendredi 12 septembre 2025, à Fada N’Gourma, au cours d’une cérémonie tenue dans les locaux de sa direction régionale.

A quelques jours de la rentrée scolaire, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) du Burkina Faso est préoccupée par la situation des orphelins et enfants vulnérables de ses assurés. A cet effet, l’établissement public de prévoyance sociale a octroyé, vendredi 12 septembre 2025, à Fada N’Gourma, des bourses d’études et des kits scolaires à 50 élèves dont des orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS). Ainsi, chaque bénéficiaire a reçu la somme de 100 000 F CFA et des kits d’une valeur de 25 000 F l’unité.

Aussi, trois nouveaux bacheliers ont reçu une prime de 100 000 F CFA. Mieux, le meilleur des trois qui a décroché le baccalauréat avec une moyenne de 14,54 a reçu, en plus de la prime, un ordinateur. Par ailleurs, le même jour, la CNSS a remis des vivres à 80 veuves de ses assurés ayant une prestation sociale inférieure ou égale à 60 000 F CFA. Chaque veuve est repartie avec un sac de riz de 50 kilogrammes d’une valeur de 30 000 F CFA.

Selon le directeur régional de la CNSS de l’Est, Salifou Lougué, cette cérémonie s’est tenue simultanément à Fada N’Gourma, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya et Dédougou, pour un total de 600 enfants et 600 veuves qui ont bénéficié de l’opération cette année.

Les vertus de la solidarité

Le directeur régional de la CNSS a indiqué que ce geste, fait à l’orée de la rentrée scolaire, s’inscrit dans le cadre de « l’action sanitaire et sociale » de l’institution. « Ainsi, depuis une décennie, la direction générale s’est engagée à soutenir les assurés sociaux ainsi que les membres de leurs familles », a-t-il ajouté. La CNSS, à travers cet engagement citoyen, a-t-il rappelé, veut être toujours en phase avec son slogan « Les vertus de la solidarité ». Pour la représentante des orphelins, Aïcha Zoungrana, ce geste vient à point nommé.

« Orphelins et orphelines, la vie nous a mis à l’épreuve très tôt, mais la CNSS ne cesse de nous assister. Ce geste est un soulagement, un encouragement et un catalyseur d’espoir qui nous pousse à donner le meilleur de nous à l’école », a-t-elle déclaré avant de remercier vivement l’initiatrice de l’opération. A sa suite, le président des retraités, Justin Lompo et la représentante des veuves, Ivettes Soubeiga, qui ont pris la parole tour à tour, ont traduit leur reconnaissance à l’institution pour cet élan de solidarité.

C’est le même message de gratitude que le secrétaire général de la province du Gourma, Yaya Koné, qui a présidé la cérémonie a adressé au bienfaiteur du jour. « Je vous encourage à poursuivre les efforts et les sacrifices que vous consentez pour le bien-être de nos enfants », a-t-il notifié, invitant au passage les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes afin d’assurer qualitativement la relève, les années à venir.

Joanny SOW

