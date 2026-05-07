Stop au trafic d’enfants : La vigilance de la SOTRACO porte ses fruits

​Le professionnalisme des agents a permis d’éviter le pire sur la ligne Tiogo, dans la région de Nando.

​Grâce à leur flair et à leur vigilance constante, nos agents de sécurité ont intercepté un couple suspect accompagné de quatre enfants, âgés de 9 à 14 ans.

​Suite à une investigation immédiate, il a été établi que ces mineurs faisaient l’objet d’un trafic en direction de la Guinée. Si l’individu de sexe masculin a réussi à prendre la fuite, la dame interpellée a reconnu les faits, tout en prétendant que les parents des enfants étaient informés de ce voyage.

​La SOTRACO a immédiatement réagi en identifiant et en contactant les parents des enfants pour suite à donner.

​La Direction Générale de la SOTRACO tient à ​Féliciter ses agents pour leur professionnalisme qui a permis de stopper ce convoi tragique.

Elle lance un appel à chaque parent à une vigilance accrue concernant les déplacements et les fréquentations de leurs enfants.

La sécurité est l’affaire de tous. Si vous observez un comportement suspect dans les bus, n’hésitez pas à le signaler immédiatement à nos agents.

​Protéger nos enfants, c’est préserver notre avenir !