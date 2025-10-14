Théâtre populaire Désiré-Bonogo: un concert pour vivifier le patrimoine culturel

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme en collaboration avec l’agence de communication Nephtali Media a animé une conférence de presse, le mardi 14 octobre 2025, à Ouagadougou pour annoncer officiellement l’organisation d’un concert patriotique pour la renaissance du Théâtre Populaire Désiré-Bonogo, prévu pour le 18 octobre 2025.

Autrefois un cadre d’expression culturelle et artistique vivant, le Théâtre populaire Désiré Bongo souffrait d’une léthargie depuis plus de deux décennies. Ainsi, le gouvernement du Burkina Faso, dans le cadre de sa politique de valorisation et la promotion de la culture burkinabè a entrepris des projets de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures culturelles dont le Théâtre populaire Désiré Bonogo.

Sur initiative du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Centre national des arts du spectacle et de l’audiovisuel (CENASA) en collaboration avec l’agence de communication Nephtali Media a animé une conférence de presse, le mardi 14 octobre 2025, à Ouagadougou. A l’occasion, les organisateurs ont annoncé officiellement la tenue d’un Concert patriotique pour la renaissance du Théâtre populaire Désiré -Bongo prévu pour, le 18 octobre 2025, sur le même site.

Il est ressorti que le Théâtre populaire Désiré-Bonogo est un espace qui s’étend sur environ 4 500 m² et offre 1 600 places assises, extensibles à près de 3 000 spectateurs grâce à sa cuvette à ciel ouvert et à son relief naturel de 7,9 mètres de dénivelé, garantissant une acoustique exceptionnelle est un cadre de proximité pour la communauté locale. Le directeur général du CENASA Abraham Abassagué, a révélé que le partenariat MCCAT-Nephtali Média incarne la synergie nationale entre l’Etat, le secteur privé et les forces vives culturelles unis pour redonner vie à un patrimoine qui appartient à tous les Burkinabè.

Les journalistes se sont intéressés pour la pérennisation de l’infrastructure. Pour le directeur général de l’agence de communication Nephtali Media, Aboubakar Abach Yoda, le Concert patriotique pour la renaissance du Théâtre populaire Désiré-Bonogo marque le début d’une série d’activités.

De son avis, les ressources générées par ces activités serviront à revaloriser l’infrastructure. « Sous mandat du CENASA, Nephtali Media assure la communication et la valorisation du projet avec des contenus visuels, documentaires et digitaux qui donneront une visibilité et une mémoire à chaque étape de la mobilisation des ressources en fédérant mécènes, entreprises et institutions au tour d’une logique de contribution », a indiqué M. Yoda.

Emmanuel BICABA