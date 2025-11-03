Tour motards du Burkina : A la découverte des potentialités touristiques de sept régions pour la Ire édition

La première édition du Tour motards du Burkina organisée par le club de motards, West Coast Adventure, va couvrir sept régions du Burkina Faso du 8 au 15 novembre 2025. L’information a été donnée par le comité d’organisation lors d’une conférence de presse ce dimanche 2 novembre 2025 à Ouagadougou.

La Ire édition du Tour motards du Burkina organisée par le club de motards West Coast Adventure se tiendra du 8 au 15 novembre 2025, sur le thème :

« Tourisme, découverte, sécurité et résilience : Le Faso en intégration et mouvement ». La présente édition, selon le comité d’organisation qui a animé une conférence de presse, le dimanche 2 novembre 2025 à Ouagadougou, vise à promouvoir le tourisme burkinabè à travers des visites de nombreux sites touristiques.

Elle va parcourir sept régions du pays à savoir le Nakambé (Tenkodogo), le Nazinon (Pô), le Djôrô (Gaoua), le Guiriko (Bobo-Dioulasso et Samendeni), le Bankui (Dédougou), le Nando (Koudougou) et le Kadiogo. Cela, dans le but de promouvoir les sites touristiques de ces localités. Ce Tour, inspiré du Tour du Faso va aussi permettre, d’après le comité d’organisation, de réunir des motards d’autres clubs burkinabè mais aussi ceux venus de pays voisins.

Ce sont entre autres le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo. D’autres pays pourraient également rejoindre les volontaires pour participer à ce Tour, à en croire le comité d’organisation. « Le Tour motards du Burkina, qui est à sa première édition, est une innovation de West Coast, connue au niveau national pour ses actions de sensibilisation sur la sécurité routière et son soutien aux personnes vulnérables », a expliqué le président du comité d’organisation, Hassan Diarra.

Il a précisé que l’idée est née du constat que les motards ont fait de la richesse culturelle et touristique du Burkina Faso, en parcourant le pays. C’est pourquoi, a-t-il fait savoir, le bureau de West Coast Adventure a décidé de promouvoir cette richesse à travers ce Tour. Des Villages tours du motard, prévus dans les chefs-lieux des régions visitées pourront accueillir des activités récréatives.

« Ensemble, nous parcourons plusieurs localités du Burkina Faso à la découverte de sites touristiques, culturels et historiques, emblématiques et cela en collaboration avec Faso Tourisme qui est notre partenaire et qui nous a appuyés dans le choix de ces sites touristiques », a indiqué le chargé de communication de West Coast Adventure, Moussa Sawadogo.

Il a précisé que l’événement sera l’occasion pour le comité d’organisation de faire des sensibilisations entre autres sur la sécurité routière, des dépistages sur des maladies comme le VIH/SIDA, une raison de plus pour la population de participer à l’évènement, selon lui.

« L’objectif est de valoriser le patrimoine culturel local. Nous allons terminer à Ouagadougou, avec une grande rencontre. Il s’agit d’un grand village motard. Ce sera sur le terrain du lycée Newton, près de l’échangeur de l’Est », a informé M. Sawadogo.

Elysée NIKIEMA

(Stagiaire)