Trafic de médicaments prohibés : 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐭𝐨𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐢 𝐢𝐥𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐞 à Sapaga dans le Nakambé

Les agents de la Brigade Mobile des Douanes de Ouagadougou ont porté un nouveau coup dur aux trafiquants de médicaments prohibés, le dimanche 14 septembre 2025.

En mission de contrôle aux encablures de Sapaga, dans la région du Nakambé, les agents de la Brigade Mobile des Douanes de Ouagadougou ont saisi un important lot de produits pharmaceutiques frauduleux.

La fouille méticuleuse a permis de découvrir 42 cartons d’amoxicilline (1 000 plaquettes par carton), 30 cartons de polyvidone iodée (100 boîtes de 100 ml par carton) et 20 cartons de métamizole (1 200 ampoules par carton). 𝐒𝐨𝐢𝐭 𝐮𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝟗𝟐 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐧𝐬, 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐭 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐚̀ 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐝’𝐚𝐦𝐩𝐡𝐞́𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞𝐬, 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝟑𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐂𝐅𝐀.

Cette saisie met en lumière le rôle essentiel des unités de contrôle en deuxième ligne, dont le travail en équipe permet de compenser l’absence de scanner et de renseignement dans certains bureaux frontières. Elle illustre la complémentarité des dispositifs douaniers sur l’ensemble du territoire national.

Après celles de Léo, de la BM Manga, de la BRI, de la BM Bobo et récemment de la BM Dori, cette nouvelle opération est un signal fort : les fraudeurs ne trouveront aucun répit face à la vigilance et à la combativité des hommes et des femmes de la Douane burkinabè.

𝐋𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬, l’Inspecteur divisionnaire Yves KAFANDO, a salué cette performance collective et félicité l’ensemble des agents pour leur professionnalisme et leur engagement patriotique. Il a réaffirmé que la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière reste une priorité absolue pour l’Administration des Douanes.

Source : 𝐒𝐂𝐑𝐏-𝐃𝐆𝐃