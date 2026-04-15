La région du Nazinon va participer aux compétitions de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), qui se tiendra du 25 avril au 2 mai 2026, à Bobo-Dioulasso. A quelques jours de cet événement, Sidwaya est allée à la rencontre des Troupes, les majorettes et Wendsongda de Manga.

Les majorettes de Manga est en lice, parmi tant d’autres, pour représenter le Nazinon à la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) qui se tiendra, du 25 avril au 2 mai 2026, à Bobo-Dioulasso. Evoluant dans la discipline danse traditionnelle pool jeune, cette troupe qui participe pour la première fois à la biennale culturelle mène régulièrement des séances de répétitions pour augmenter ses chances de remporter le plus grand et prestigieux prix, le Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL).

Forte de 16 membres, la troupe a effectué dans la soirée du 10 avril 2026, à Manga, dans le Nazinon, une séance de répétition, sous la supervision de son encadreur, Alexis Tondé. A l’issue de la session, le formateur laisse entendre que les majorettes ont débuté les répétitions, juste après les Semaines régionales de la culture (SRC). « Tout se passe bien. Nous sommes prêts pour les compétitions », rassure-il tout en déplorant que sa Troupe, étant composée essentiellement d’élèves, n’arrivent pas à s’entrainer tous les jours. Toutefois, M. Tondé nourrit l’espoir que les majorettes de Manga vont remporter le premier prix.

En plus des majorettes, l’on a la troupe Wendsongda de Manga qui participe pour la deuxième fois aux compétitions de la biennale culturelle dans la catégorie musique traditionnelle instrumentale pool adulte. Classée quatrième lors de la SNC 2024, cette troupe, regroupant 14 membres, tous des hommes, affûte encore ses armes cette année pour conquérir la victoire. Son premier responsable, Maturin Zoungrana, confie, dans la soirée du 9 avril 2026, à Manga, au terme d’une séance de répétition, que sa troupe est prête pour affronter ses adversaires à la SNC. « Les sessions de répétitions consistent à améliorer les imperfections afin de remporter le plus grand prix », indique-il. M. Zoungrana évoque néanmoins des difficultés rencontrées par sa Troupe. Elles sont liées, selon lui, aux tenues vestimentaires et aux matériels instrumentaux qui ne sont pas de bonnes qualités. Il dit compter sur les autorités régionales pour pallier les obstacles.

« Représenter dignement la région »

L’encadreur de Wendsongda de Manga, Georges Zabsonré, professeur de musique, affirme avoir commencé les répétitions avec la troupe depuis décembre dernier pour qu’elle soit au top pour les compétitions. Il souhaite que les connaissances engrangées lors de ces formations puissent être assimilées par la Troupe une fois sur scène. M. Zabsonré rappelle que ce qui est important pour eux, c’est de montrer la valeur culturelle du Burkina Faso, le potentiel qui se trouve à Manga sur le plan musical et cette variété rythmique qu’ils vont présenter. « Notre prière est que la troupe revienne honorablement à Manga avec mention spéciale », exprime-t-il.

Le directeur régional chargé de la culture du Nazinon, Didier Yaméogo, fait savoir que dans sa circonscription administrative, presque toutes les disciplines sont représentées à la SNC 2026. Il cite entre autres, le ballet pool jeune, l’orchestre pool adulte, le slam, la lutte, la danse traditionnelle pool jeune, la musique traditionnelle instrumentale pool adulte, les chœurs populaires, la vedette de la chanson traditionnelle et l’art culinaire. M. Yaméogo soutient que ses services techniques mènent régulièrement des actions de supervisions et d’appui-conseils des Troupes pour qu’elles puissent représenter « dignement » la région. « Même si on est talentueux, il y a un certain nombre de règlements qu’il faut connaitre. Donc, nous travaillons à ce que les troupes puissent être préparées », explique-t-il. Le premier responsable de la culture du Nazinon rappelle qu’à la SNC précédente, sa région a été lauréate au niveau de la vedette de la chanson traditionnelle. Cette année, espère-t-il, le Nazinon va encore faire des merveilles. « Au regard de la volonté et de l’engagement des Troupes, la région a une chance de remporter la victoire », conclut Didier Yaméogo.

Noufou SAWADOGO