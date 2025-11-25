Trafic illicite de médicaments : 𝟐 𝟐𝟗𝟒 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐢𝐥𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐞𝐬 saisis par la Brigade Mobile des Douanes de Ouagadougou

La Brigade Mobile des Douanes de Ouagadougou a mené le 23 novembre 2025, une opération qui a permis de 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐢r 𝟐 𝟐𝟗𝟒 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐞́𝐬, 𝐦𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐞𝐮𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐢𝐬𝐬𝐢𝐦𝐮𝐥𝐞́𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧 𝐯𝐞́𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐞 𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐲𝐬 𝐯𝐨𝐢𝐬𝐢𝐧.

Les trafiquants avaient déployé une stratégie d’une précision quasi chirurgicale : 𝐬𝐨𝐮𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞 𝐟𝐫𝐢𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞, 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐢𝐭 𝐌𝐢𝐥𝐨, 𝐝𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜 𝐞𝐭 𝐝’𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐝’𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧𝐨𝐟𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞, 𝐬𝐞 𝐭𝐫𝐨𝐮𝐯𝐚𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐧𝐟𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭𝐬 𝐩𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐞𝐮𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨̂𝐥𝐞́𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐞 𝐮𝐧𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐚𝐜𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞́ 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞. Parmi ces substances interdites figuraient notamment 𝐑𝐨𝐧𝐜𝐨𝐥𝐃, 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐭𝐫𝐢𝐥, 𝐃𝐲𝐧𝐞𝐰𝐞𝐥𝐥, 𝐑𝐨𝐧𝐦𝐚𝐱, 𝐃𝐞𝐜𝐨𝐧, ainsi que 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐬 𝐬𝐩𝐞́𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐩𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐞𝐮𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐧𝐮𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐬 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐨𝐫𝐭𝐞𝐥𝐬 lorsqu’elles sont consommées hors du circuit légal.

Le volume de la saisie, impressionnant par son ampleur, représente 𝐮𝐧 𝐩𝐨𝐢𝐝𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝟐𝟓 𝟐𝟑𝟒 𝐤𝐠 𝐞𝐭 𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝟓𝟐 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐅𝐂𝐅𝐀. Au-delà des chiffres, il s’agit d’un coup d’arrêt majeur porté à des réseaux clandestins dont les ramifications s’étendent bien au-delà de nos frontières. La sophistication de ce mode opératoire témoigne d’une criminalité organisée, méthodique, déterminée à contourner les dispositifs légaux, mais surtout prête à mettre en péril la vie de milliers de citoyens pour des gains financiers illicites.

Cette opération, menée avec une précision remarquable, illustre non seulement la montée en puissance des capacités de surveillance des unités douanières, mais aussi la profondeur de leur engagement. Elle rappelle, s’il en était encore besoin, que la Douane demeure l’un des premiers remparts contre les formes les plus sournoises de criminalité économique et sanitaire.

À la suite de cette prouesse opérationnelle, le Directeur général des Douanes, 𝐥’𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐘𝐯𝐞𝐬 𝐊𝐀𝐅𝐀𝐍𝐃𝐎, a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance envers les agents mobilisés. Il a salué « 𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦𝐞, 𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞́𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 », soulignant que la réussite de telles opérations ne doit rien au hasard, mais tout à la rigueur, au discernement et à l’engagement de femmes et d’hommes formés pour servir avec honneur.

Il a en outre exhorté l’ensemble des unités de surveillance à intensifier leur vigilance, à maintenir une pression constante et à poursuivre sans relâche la traque de ces réseaux criminels qui fragilisent la santé des populations et compromettent la sécurité du territoire. Pour le Directeur général, cette saisie doit être perçue non comme un aboutissement, mais comme un signal : 𝐜𝐞𝐥𝐮𝐢 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐣𝐚𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐝𝐞́𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐚𝐬𝐬𝐞́𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐮𝐥𝐞𝐮𝐱, 𝐚̀ 𝐝𝐞́𝐣𝐨𝐮𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐞́𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐞́𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐚̀ 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞́𝐠𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐅𝐚𝐬𝐨 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐮𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐝𝐞𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐞́𝐞.

Par cette opération exemplaire, l’Administration des Douanes proclame avec fermeté que toute tentative de fraude sera invariablement déjouée et sévèrement réprimée. Elle réaffirme sa volonté profonde de défendre la Nation contre ceux qui, dans l’ombre, cherchent à faire prospérer des activités illicites au détriment de la vie humaine et de l’économie nationale.

Cette saisie, bien plus qu’un exploit opérationnel, symbolise la victoire de la vigilance sur la dissimulation, de la loi sur l’illégalité, de l’intérêt général sur la cupidité. Elle rappelle que la Douane, fidèle à sa devise, demeure engagée avec constance dans la défense des intérêts du pays et dans la préservation du bien-être de ses citoyens.

𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞 : 𝐇𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫-𝐃𝐞́𝐯𝐨𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭-𝐕𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞

𝐒𝐂𝐑𝐏-𝐃𝐆𝐃