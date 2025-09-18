Une jeune nigériane remporte le concours mondial de mathématiques

Faith Odunsi, une élève de l’Ambassadors School à Ota, dans l’État d’Ogun au Nigeria, a été nommée « Nigériane de la semaine » par l’Agence nationale d’orientation (ANO) après sa remarquable victoire au Concours mondial de mathématiques.

L’ANO a déclaré : « Faith Odunsi a fait la fierté du Nigéria sur la scène internationale. » L’adolescente a remporté la première place de ce prestigieux concours international, surpassant les participants du Royaume-Uni, des États-Unis, de Chine, d’Europe, d’Asie et d’autres régions.

Le triomphe de Faith lui a valu le premier prix de 1 000 dollars et a renforcé la réputation d’excellence académique du Nigéria. Selon la NOA, « son assurance sereine et son intelligence vive ont brillé à chaque étape du concours », ne laissant aucun doute sur ses capacités exceptionnelles.

