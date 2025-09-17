Visite officielle au palais de Koulouba: fin de séjour du Président Julius Maada BIO à Ouagadougou

Le Président de la République de la Sierra Leone, Dr Julius Maada BIO a quitté Ouagadougou, mardi le 16 septembre 2025, en début de soirée, au terme d’une visite d’amitié et de travail de 24 heures dans notre pays.

Au cours de son séjour, le Président sierra-léonais a eu un tête-à-tête au palais de Koulouba avec son homologue, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Les délégations des deux pays ont eu une séance de travail au cours de laquelle elles ont examiné des sujets d’intérêt commun.

Le Président Julius Maada BIO a réaffirmé le soutien de son pays au Burkina Faso engagé dans une lutte farouche contre les groupes armés terroristes.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso