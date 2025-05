Visite officielle du président du Faso à Moscou : un séjour fructueux, selon le ministre des Affaires étrangères

Le Président du Faso, chef de l’Etat le capitaine Ibrahim Traoré a effectué une visite officielle de 72 heures en Fédération de Russie sur invitation de son homologue Vladimir Poutine. Au terme de ce séjour, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré dresse un bilan satisfaisant.

Cette visite du président du Faso était souhaitée et attendue par les autorités russes selon le chef de la diplomatie burkinabè. A cette occasion, plusieurs activités ont été menées. Il s’agit, entre autres, de la séance de travail avec le Président russe, Vladimir Poutine, de la participation du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré à la cérémonie commémorative de la Grande victoire russe lors de la Seconde Guerre mondiale, de l’audience accordée au Président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro et de la rencontre avec la communauté de la Confédération des Etats du Sahel (AES). Chaque étape, selon le ministre chargé des Affaires étrangères, a été une opportunité d’apprendre, de comprendre et de réinvestir les résultats des points d’échanges dans les politiques publiques au Burkina Faso. La séance bilatérale de travail avec le Président Poutine a été l’occasion de passer en revue un certain nombre de dossiers de coopération (formation universitaire, énergie, défense et sécurité) suivant la vision des deux chefs d’Etat. Avec le Président venezuelien, il s’est agi de mettre à niveau les accords de coopération dans le sillage du renforcement des relations et du rapprochement des deux pays. Les échanges avec la communauté de l’AES vivant en Russie ont permis au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de rappeler sa vision sur la formation dans les filières scientifiques et techniques.

C’est donc un bilan satisfaisant que le ministre chargé des Affaires étrangères, Karmoko Jean Marie Traoré dresse au terme de cette mission. « Nous repartons satisfaits dans la mesure où ce séjour a permis de donner une autre dimension à notre coopération » se réjouit-il, annonçant que de nouvelles pistes de coopération ont été identifiées par les autorités des deux pays pour servir de trajectoire aux actions futures.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso