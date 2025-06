𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨/𝐆𝐮𝐢𝐧𝐞́𝐞-𝐁𝐢𝐬𝐬𝐚𝐮 : 𝐑𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐮𝐝-𝐒𝐮𝐝 𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞

๐”๐ง๐ž ๐๐žฬ๐ฅ๐žฬ๐ ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ ๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ๐ž ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐‘๐žฬ๐ฉ๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐ช๐ฎ๐ž ๐๐ž ๐†๐ฎ๐ข๐ง๐žฬ๐ž-๐๐ข๐ฌ๐ฌ๐š๐ฎ ๐ฌ๐žฬ๐ฃ๐จ๐ฎ๐ซ๐ง๐ž ๐š๐ฎ ๐๐ฎ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐š ๐ ๐š๐ฌ๐จ ๐๐š๐ง๐ฌ ๐ฅ๐ž ๐œ๐š๐๐ซ๐ž ๐โ€™๐ฎ๐ง๐ž ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐ž ๐โ€™๐žฬ๐œ๐ก๐š๐ง๐ ๐ž ๐ž๐ง ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐žฬ€๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ž. ๐‚๐จ๐ง๐๐ฎ๐ข๐ญ๐ž ๐ฉ๐š๐ซ ๐Œ๐š๐๐š๐ฆ๐ž ๐‹๐ข๐ ๐ข๐š ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ข๐ง๐จ, ๐ƒ๐ข๐ซ๐ž๐œ๐ญ๐ซ๐ข๐œ๐ž ๐๐ฎ ๐‚๐š๐›๐ข๐ง๐ž๐ญ ๐๐ฎ ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž, ๐ฅ๐š ๐๐žฬ๐ฅ๐žฬ๐ ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐š ๐žฬ๐ญ๐žฬ ๐ซ๐ž๐œฬง๐ฎ๐ž ๐ž๐ง ๐š๐ฎ๐๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž ๐œ๐ž ๐ฅ๐ฎ๐ง๐๐ข ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐ฃ๐ฎ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“ ๐ฉ๐š๐ซ ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž, ๐‘๐ข๐ฆ๐ญ๐š๐ฅ๐›๐š ๐‰๐ž๐š๐ง ๐„๐ฆ๐ฆ๐š๐ง๐ฎ๐ž๐ฅ ๐Ž๐ฎ๐žฬ๐๐ซ๐š๐จ๐ ๐จ.

La Guinรฉe-Bissau a rรฉcemment lancรฉ sa Politique nationale de protection sociale. Dans le cadre de sa mise en ล“uvre effective, une dรฉlรฉgation gouvernementale sรฉjourne actuellement au Burkina Faso afin de sโ€™inspirer de lโ€™expรฉrience burkinabรจ en matiรจre de protection sociale.

ยซ Cette mission sโ€™inscrit dans la dynamique de coopรฉration Sud-Sud et fait suite ร la mise en place dโ€™une commission crรฉรฉe par le gouvernement de la Guinรฉe-Bissau, ร lโ€™occasion du lancement de notre Politique nationale de protection sociale. La semaine derniรจre, nous รฉtions au Cap-Vert avec le mรชme objectif. Aujourdโ€™hui, nous sommes au Burkina Faso pour รฉchanger avec les autoritรฉs et mieux comprendre leur parcours et leurs initiatives en matiรจre de protection sociale ยป, a dรฉclarรฉ Madame Ligia Monteino ร lโ€™issue de l’audience.

Elle a saluรฉ la qualitรฉ des รฉchanges et a exprimรฉ sa gratitude pour lโ€™accueil fraternel reรงu. ยซ Le Burkina Faso est un pays frรจre de la Guinรฉe-Bissau. Nous nous sentons vรฉritablement chez nous ici au Burkina Faso, et nous remercions chaleureusement les autoritรฉs pour leur accueil fraternel et leur disponibilitรฉ ยป, a-t-elle ajoutรฉ.

Une sรฉance de travail prรฉsidรฉe par le Directeur de cabinet du Premier ministre a permis des รฉchanges fructueux au cours de laquelle le Secrรฉtariat permanent du Conseil national de la protection sociale (SP-CNPS) a entretenu la dรฉlรฉgation bissau-guinรฉenne sur l’expรฉrience burkinabรจ en matiรจre de protection sociale.

Cette mission, aprรจs une premiรจre รฉtape au Cap-Vert, permettra ร la Guinรฉe-Bissau de capitaliser sur les bonnes pratiques identifiรฉes et dโ€™enrichir la mise en ล“uvre de sa propre politique sociale.

DCRP/Primature