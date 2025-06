28e anniversaire du retour de Hong Kong dans la mère patrie : Entre intégration réussie et ouverture au monde

Le 1 juillet 1997, Hong Kong est retournée à la mère patrie qu’est la partie continentale de la Chine. Ce retour marquait l’application du principe constitutionnel de la République populaire de Chine « Un pays, deux systèmes », c’est-à-dire un mode de gouvernance de la région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong. Tout en étant sous la souveraineté de la Chine, la RAS de Hong Kong dispose d’un degré d’autonomie élevé dans les domaines économique, commercial, financier, et juridique. Depuis la rétrocession de Hong Kong à la mère patrie, elle a connu une prospérité sans précédent, devenant ainsi un centre financier international au succès florissant.

28 ans après la rétrocession, selon le classement de l’annuaire 2025 de la compétitivité mondiale publié par l’International Institute for Management Development (IMD) à Lausanne, en Suisse, Hong Kong se hisse à la troisième place du classement mondial de la compétitivité. Hong Kong occupe également la première place du classement en matière politique fiscale et de législation des affaires. Hong Kong attire de nombreux investisseurs à travers le monde qui développent leurs activités en toute quiétude. La RAS attire aussi de nombreux touristes, dénotant une mise en œuvre efficiente du principe « Un pays, deux systèmes. » D’après les statistiques, la Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) a gagné la première place dans la collecte mondiale de fonds au cours du premier semestre de 2025, avec un montant total de 14 milliards de dollars. Le nombre de visiteurs étrangers venus à Hong Kong au cours des cinq premiers mois de l’année a augmenté de 18% en glissement annuel, et un certain nombre de grandes entreprises internationales s’y sont redomiciliées. Hong Kong a, au fil des ans, renforcé son statut de hub financier mondial.

Si Hong Kong connaît une réputation internationale en tant que centre financier stable et attrayant, cela est dû à un environnement législatif rassurant propice au développement d’affaires et à l’accès de capitaux internationaux. En bénéficiant d’un appui constant et soutenu de la partie continentale et au regard de sa position, Hong Kong a su mettre en place un cadre propice à un développement de haute qualité. Le développement sans précédent de la partie continentale a innervé de manière conséquente le système financier de Hong Kong, son marché des capitaux actif et son marché des introductions en Bourse florissant. A titre illustratif, en 2025, le ministère chinois des Finances a annoncé l’émission d’un total de 68 milliards de yuans (environ 9,46 milliards de dollars) de bons du Trésor libellés en renminbi en six tranches dans la Région administrative spéciale de Hong Kong. La riche culture de Hong Kong ouverte sur le monde témoigne de sa vitalité en tant que destination touristique mondiale. Enracinée dans ses traditions ancestrales et résolument tournée vers la modernité, la RAS de Hong Kong écrit l’histoire de sa prospérité entre intégration à la mère patrie et ouverture au monde.

De par sa position stratégique, Hong Kong joue un rôle clé dans la vitalité de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Grâce au pont de 55 km, le plus long pont-tunnel maritime au monde, reliant la RAS de Hong Kong, la RAS de Macao et Zhuhai, ville de la province du Guangdong, les flux des échanges ont connu un bond extraordinaire. Hong Kong occupe une place prépondérante dans cette prouesse infrastructurelle unique au monde. Lors des vacances de la fête du Printemps de 2025, le pont a enregistré des chiffres records de flux. Selon les autorités d’inspection frontalière de Zhuhai, plus de 454 000 voyages de passagers et plus de 69 000 voyages de véhicules ont été enregistrés au poste frontière Zhuhai durant les quatre premiers jours des vacances de la fête du Printemps, respectivement en hausse de 22% et de 32% en base annuelle. Plus de 3 millions de voyages de véhicules immatriculés à Hong Kong ou à Macao y ont été enregistrés en 2024, ce qui représente 55% de son trafic total. La grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao offre à Hong Kong davantage d’opportunités de consolider sa position de connecteur et d’améliorer son statut de centre financier, de transport et de commerce international et de promouvoir le développement de ses services professionnels, de ses industries d’innovation et de technologie.

Le 28e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong s’appréhende donc sous l’angle d’un succès inédit de l’application du principe « Un pays, deux systèmes. » Le principe a permis de créer un environnement de stabilité et de confiance entre la mère patrie et la RAS. Il a ouvert une ère de prospérité commune et hissé Hong Kong au rang de centre financier mondial rassurant et attrayant. En dépit d’un contexte économique mondial incertain, Hong Kong continue de bâtir sa réputation hub financier international et de destination touristique prisée à l’échelle de la planète. Le principe « Un pays, deux systèmes » illustre à souhait son efficacité et sa pertinence. Elle offre un modèle concret d’une intégration réussie de Hong Kong à la mère patrie et un symbole de l’ouverture de la Chine au monde entier.

Karim BADOLO

CGTN Français

(Photo: VCG)