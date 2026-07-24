𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐬 𝐝’𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔 : 𝐮𝐧 𝐭𝐚𝐮𝐱 𝐝’𝐞𝐱𝐞́𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚̀ 𝐦𝐢-𝐩𝐚𝐫𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝟔𝟎 % 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝’𝐄𝐭𝐚𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞́ 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́

Le Camarade Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, le vendredi 24 juillet 2026, à l’évaluation de la mise en œuvre, au 30 juin 2026, du contrat d’objectifs du ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, le Camarade Émile Zerbo.

‎À l’issue de cette séance de redevabilité, le taux d’exécution du contrat d’objectifs s’établit à 60 % pour le premier semestre de l’année 2026. ‎« Des acquis importants ont été enregistrés. Nous pouvons citer notamment la délivrance de plus de 17 000 actes d’état civil, l’établissement de plus de 180 000 titres de transport sécurisés, ainsi que la réduction de plus de 51 % des surestaries au niveau des différents ports », a déclaré le ministre Émile Zerbo.

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‎Le ministre a indiqué que les difficultés rencontrées demeurent limitées. Elles sont principalement liées aux lenteurs observées dans la mise en œuvre de certaines actions, en raison de la multiplicité des acteurs impliqués.

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‎Le Camarade Premier ministre a félicité le département pour les acquis enregistrés, tout en l’exhortant à maintenir les efforts et à accélérer la cadence afin d’améliorer ses performances au cours du second semestre et garantir une meilleure exécution du contrat d’objectifs au terme de l’année 2026.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞