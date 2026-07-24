𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐬 𝐝’𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔 : 𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐉𝐚𝐜𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐡𝐞̀𝐧𝐞 𝐃𝐢𝐧𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐮𝐧 𝐭𝐚𝐮𝐱 𝐝’𝐞𝐱𝐞́𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝟔𝟑,𝟎𝟖 %

L’évaluation de la mise en œuvre, au 30 juin 2026, des contrats d’objectifs des membres du Gouvernement par le Camarade Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s’est poursuivie, ce vendredi 24 juillet 2026 à la Primature, avec le Camarade ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara.

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‎Au terme de l’examen de ce bilan à mi-parcours, le taux d’exécution du contrat d’objectifs du ministre s’établit à 63,08 %.

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‎Ce bilan est marqué par plusieurs résultats probants dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’éducation de base. Il s’agit notamment de la poursuite des réformes engagées, dont l’introduction progressive des langues nationales dans le système éducatif. La phase pilote de cette réforme a concerné environ 900 classes de CP1.

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‎Le département a également expérimenté l’enseignement des savoirs endogènes. Selon le ministre Jacques Sosthène Dingara, un répertoire de ces savoirs a été élaboré pour chacune des régions du pays. L’année scolaire 2025-2026 a, par ailleurs, été marquée par la mise en place des Conseils d’école, une réforme qui vise à renforcer la participation de l’ensemble de la communauté à l’éducation des enfants.

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‎« Cette réforme a suscité beaucoup d’incompréhensions. Elle traduit une nouvelle vision qui consiste à permettre à toute la communauté de participer à l’éducation de l’enfant. C’est pourquoi plusieurs acteurs sont désormais pris en compte. Cette nouvelle dynamique devient la règle. Nous avons instauré des contributions au niveau des différents acteurs afin que la communauté puisse davantage contribuer à l’éducation des enfants », a expliqué le ministre.

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‎Parmi les acquis enregistrés figurent également l’organisation réussie du Mois artistique et culturel ainsi que les performances réalisées au cours de l’année scolaire.

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‎Au Certificat d’études primaires (CEP), le taux national de réussite s’établit à 95,23 %.

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‎« Parmi ces résultats, plus de 60 % des classes de CM2 ont enregistré un taux de réussite de 100 %. Nous comptons également 43 circonscriptions d’éducation de base qui ont réalisé un taux de 100 %. C’est le lieu pour moi de saluer et d’encourager l’ensemble des acteurs pour le travail extraordinaire abattu sur le terrain, au prix d’énormes sacrifices », a souligné le ministre.

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‎Après avoir félicité le département pour les résultats obtenus, le Camarade Premier ministre a donné des orientations pour la poursuite et l’approfondissement des réformes. Celles-ci portent notamment sur le lancement de la phase pilote de l’éducation inclusive dans le système éducatif, l’opérationnalisation du décret portant réglementation des frais de scolarité, la classification de l’ensemble des écoles primaires du territoire national ainsi que la mise à disposition effective des manuels scolaires.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞