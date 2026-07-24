𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐬 𝐝’𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔 : 𝐮𝐧 𝐭𝐚𝐮𝐱 𝐝’𝐞𝐱𝐞́𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝟓𝟒,𝟔𝟒 % 𝐚𝐮 𝟑𝟎 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝’𝐄́𝐭𝐚𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞́ 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞

‎Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, le Camarade Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu, ce vendredi 24 juillet 2026 à Ouagadougou, le Camarade ministre d’État, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël Sombié, dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre de son contrat d’objectifs au 30 juin 2026.

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‎Devant le Chef du Gouvernement, le ministre d’État a présenté l’état d’avancement des engagements pris au titre de l’année 2026. Ceux-ci s’articulent autour de dix objectifs couvrant les sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de l’eau, de l’assainissement et de l’environnement. À mi-parcours, le taux global de mise en œuvre du contrat d’objectifs du Commandant Ismaël Sombié s’établit à 54,64 %.

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‎« Nous enregistrons des taux de mise en œuvre assez disparates. Trois objectifs affichent des taux supérieurs à 70 %, cinq se situent autour de 50 %, tandis que deux présentent des taux avoisinant 30 %. Ces écarts s’expliquent par le calendrier de réalisation des différentes activités. Certaines sont liées à la préparation de la campagne agricole, tandis que d’autres obéissent à des périodicités bien précises », a expliqué le ministre d’État.

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‎En ce qui concerne la couverture des besoins céréaliers ainsi que des besoins en poissons et en produits carnés, le Commandant Ismaël Sombié a fait état d’un niveau de mise en œuvre jugé satisfaisant, estimé à environ 70 %. Le taux d’exécution des actions d’appui aux personnes vulnérables, notamment à travers la mise à disposition de facteurs de production, se situe, quant à lui, autour de 50 %.

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‎Pour la filière avicole, le niveau de réalisation est estimé à 30 %. Le ministre d’État a indiqué avoir pris bonne note des orientations du Chef du Gouvernement visant à intensifier les interventions dans cette filière au cours du second semestre de l’année 2026.

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‎La séance a également permis d’examiner la mise en œuvre des orientations formulées lors de l’évaluation de l’année 2025. Celles-ci portaient notamment sur la mutualisation des moyens et des ressources entre l’Office national des barrages et des aménagements hydroagricoles (ONBAH) et l’Agence Faso Mêbo, ainsi que sur l’amélioration de l’accès aux marchés pour les produits transformés localement.

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‎Selon le ministre d’État, ces deux orientations ont été convenablement mises en œuvre. La collaboration entre l’ONBAH et l’Agence Faso Mêbo est désormais effective. Des mesures de suspension ou de levée de suspension des importations ont également été prises en fonction de l’état des stocks. Elles visent à préserver le pouvoir d’achat des populations, tout en permettant aux entreprises nationales d’écouler leurs produits grâce à une régulation de l’entrée des produits importés.

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‎À l’issue de la séance d’évaluation, le Premier ministre, le Camarade Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a salué les efforts consentis par le département. Il a toutefois instruit le ministre d’État d’accélérer la mise en œuvre des projets structurants et d’assurer un suivi rapproché des réalisations sur le terrain.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞