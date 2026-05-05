𝐈𝐧𝐭𝐞́𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐮𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 : 𝐥𝐞 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨 𝐨𝐛𝐭𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐝𝐞 𝟖𝟗 % 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐯𝐮𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐔𝐄𝐌𝐎𝐀

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce mardi 05 mai 2026, le président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), M. Abdoulaye Diop, accompagné de commissaires de l’institution. La délégation a été introduite auprès du Chef du Gouvernement par le président en exercice du Conseil des ministres de l’UEMOA, le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo.

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‎Cette rencontre a porté sur la restitution des conclusions de la phase politique de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires, au titre de l’année 2025. Avant cette audience, la délégation de la Commission de l’UEMOA avait eu une séance de travail avec le ministre en charge des Finances et des membres du Gouvernement.

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‎À sa sortie d’audience, le président de la Commission de l’UEMOA a indiqué être venu remettre officiellement au Premier ministre le rapport validé à l’issue des travaux. Ce document, a-t-il précisé, est le résultat d’un processus conduit en amont par les services techniques de la Commission et ceux de l’administration burkinabè, avant sa validation au niveau politique.

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‎M. Abdoulaye Diop a salué les performances réalisées par le Burkina Faso dans la transposition, l’application et l’exécution des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. Pour l’année 2025, le Burkina Faso a obtenu une note de 88,7%, un résultat jugé « très satisfaisant » par la Commission de l’UEMOA.

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‎Selon le président de la Commission, cette performance traduit la constance des efforts du Burkina Faso dans le cadre du processus d’intégration sous-régionale. Il a également relevé la bonne tenue des résultats enregistrés dans les trois composantes de l’évaluation, à savoir la gouvernance économique et la convergence, le marché commun, ainsi que les réformes sectorielles. Dans chacune de ces composantes, le Burkina Faso a affiché des taux supérieurs à 80 %, avec une performance atteignant 95 à 96 % pour la gouvernance économique et la convergence.

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‎Au cours des échanges, la délégation de l’UEMOA a également partagé avec le Chef du Gouvernement certaines préoccupations relevées dans le cadre de l’exercice. La prise en compte de ces difficultés devrait permettre au pays d’améliorer davantage ses performances lors des prochaines éditions.

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‎M. Abdoulaye Diop a, par ailleurs, exprimé la reconnaissance de la Commission de l’UEMOA pour l’attention dont bénéficie l’institution au Burkina Faso. Il a réaffirmé le soutien constant de l’organisation au pays, notamment face aux défis liés au développement et à la situation sécuritaire.

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‎Le président de la Commission de l’UEMOA a également salué la qualité des orientations partagées par le Premier ministre pendant l’audience. Le Chef du Gouvernement a présenté à ses hôtes la vision des autorités burkinabè en matière de développement, de politiques sociales, culturelles, économiques et sécuritaires. Il a aussi insisté sur les efforts accomplis dans la mobilisation des recettes, la gestion des finances publiques, la maîtrise de la dépense publique et la mise en œuvre des politiques de développement.

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‎Pour M. Abdoulaye Diop, ces échanges ont permis à la Commission de mieux apprécier les priorités nationales du Burkina Faso et les dynamiques engagées par les autorités dans plusieurs secteurs. Il a réaffirmé la disponibilité de l’UEMOA à accompagner le pays dans ses efforts de développement et dans la consolidation du processus d’intégration communautaire.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞