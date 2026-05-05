Promotion des droits des filles et femmes au Burkina Faso  L’ADEP dresse un bilan d’impact satisfaisant malgré les défis sécuritaires

L’Association D’appui et d’Éveil Pugsada (ADEP) a tenu, le 25 avril 2026, à Ouagadougou, sa 24ᵉ Assemblée générale ordinaire sous le thème : « Renforcement de la contribution des jeunes filles à la promotion des droits des filles et des femmes dans le contexte sécuritaire : défis et perspectives ». Cette rencontre a été l’occasion pour l’organisation de dresser le bilan de ses activités en 2025 et de tracer de nouvelles perspectives.

La 24ᵉ assemblée générale ordinaire de l’Association D’appui et d’Éveil Pugsada (ADEP) a mobilisé membres, partenaires techniques et financiers ainsi que les instances dirigeantes autour de l’évaluation des actions menées au cours de l’année écoulée. Malgré un environnement sécuritaire et financier difficile, l’ADEP a su maintenir le cap. Au total, sept projets ont été mis en œuvre dans huit régions du pays, avec des résultats jugés satisfaisants.

Parmi les avancées majeures figure une contribution notable au plaidoyer pour le relèvement de l’âge légal du mariage à 18 ans, en collaboration avec la CONAMEB. Sur le plan social, plus de 7 800 personnes ont été sensibilisées aux enjeux de santé mentale et aux droits sexuels et reproductifs. En parallèle, de nombreuses jeunes filles ont bénéficié d’un accompagnement global ainsi que de kits scolaires.

L’autonomisation économique des femmes a également constitué un axe fort des interventions. Des centaines de bénéficiaires, notamment des personnes déplacées internes, ont été formées au leadership et aux activités génératrices de revenus, contribuant ainsi à renforcer leur indépendance financière et à soutenir la scolarisation des enfants.

Renouvellement des instances et nouvelles ambitions

L’assemblée générale a aussi été marquée par le renouvellement partiel du Conseil d’administration, en conformité avec la loi n° 011-2025/ALT du 17 juillet 2025 portant liberté d’association au Burkina Faso. Ce processus a permis la mise à jour des statuts et du règlement intérieur, ainsi que l’élection d’une nouvelle Présidente du Conseil d’administration. Madame Pinguedwendé Sévérine Nikiéma a ainsi été portée à la tête du Conseil pour un mandat de trois ans, avec pour mission d’insuffler une nouvelle dynamique à la gouvernance de l’organisation.

Cap sur 2026-2030

Pour l’année 2026, l’ADEP prévoit un plan d’action ambitieux centré sur le renforcement de son système organisationnel et une implication accrue de ses membres. L’association travaille également à l’élaboration de son nouveau plan stratégique 2026-2030, avec une vision élargie à l’échelle sous-régionale.

« L’année 2025 a été une période de consolidation. Forte de sa crédibilité, l’ADEP est prête à relever les défis de demain avec audace et professionnalisme », a souligné le secrétariat exécutif lors de la présentation de son rapport.

La Présidente du Conseil d’administration de l’ADEP a salué l’engagement des partenaires et des membres qui, malgré la baisse des financements, ont permis de maintenir un impact significatif au profit des populations les plus vulnérables.

B.S.