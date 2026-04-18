𝐌𝐨𝐢𝐬 𝐝𝐮 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐢𝐧𝐞 𝐛𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚𝐛è: 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐥𝐚 𝟒ᵉ é𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 à 𝐎𝐮𝐚𝐡𝐢𝐠𝐨𝐮𝐲𝐚

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le Président du Faso, Chef de l’État, a procédé, ce 17 avril 2026, à la Place de la Révolution de Ouahigouya, au lancement officiel de la 4ᵉ édition du Mois du patrimoine burkinabè.La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres du Gouvernement, des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi qu’une forte mobilisation des populations. Placée sous le thème « Patrimoine et diversité culturelle : engagement, rôles et responsabilités des acteurs », cette édition se veut un cadre de mobilisation nationale en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel.

Prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a souligné la portée symbolique de cette célébration. « Cette célébration en est la plus belle expression, d’autant plus qu’elle intervient au moment où nous commémorons avec ferveur l’anniversaire de la proclamation de la Révolution progressiste populaire, une révolution qui s’inspire de nos valeurs traditionnelles ancestrales », a déclaré Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Poursuivant son propos, le ministre a indiqué que la célébration du mois du patrimoine, du 17 avril au 18 mai 2026, est une occasion de plus pour inviter les Burkinabè des villes et des campagnes à la découverte de nos merveilles. « Des ateliers de formation au métier du patrimoine seront organisés parce que la transmission passe aussi par l’employabilité des jeunes. Le temps fort du 15 mai, consacré journée des coutumes et traditions, constituera un moment unique où la nation tout entière replongera en ses racines sans complexe et sans remords, parce que la modernité n’est pas incompatible avec l’héritage ancestral. »

À cette occasion, le Premier ministre a donné lecture du message de Son Excellence le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Dans son adresse, le Chef de l’État a mis en exergue l’importance stratégique du patrimoine culturel dans la construction nationale.« Le patrimoine culturel constitue le socle de notre identité et le ciment de notre cohésion nationale », a-t-il affirmé.

Le Président du Faso a également expliqué que le choix de la ville de Ouahigouya pour abriter cette édition n’est pas fortuit. « Il traduit notre volonté de faire du patrimoine culturel une véritable boussole pour les générations présentes et futures », a-t-il indiqué.Le Chef de l’État a, en outre, appelé l’ensemble des Burkinabè à une mobilisation collective pour la sauvegarde de l’héritage culturel national.La cérémonie a également été marquée par la désignation d’ambassadeurs du patrimoine culturel burkinabè. Investis pour un mandat d’un an, ces ambassadeurs auront pour mission de promouvoir la richesse culturelle du Burkina Faso aux plans national et international.

Autre temps fort de cette cérémonie, vingt-et-un Trésors humains vivants, issus des différentes régions du Burkina Faso, ont été officiellement installés. Dépositaires de savoirs et de savoir-faire endogènes, ils jouent un rôle essentiel dans la transmission des valeurs culturelles. En reconnaissance de leur contribution exceptionnelle, ils ont été décorés au rang de Chevalier de l’Ordre de l’Étalon.S’adressant à ces personnalités, le Président du Faso les a exhortées à poursuivre leur mission avec engagement. « Je vous encourage à poursuivre avec engagement votre mission de préservation et de transmission des savoirs et savoir-faire », a-t-il déclaré.

À travers cette 4ᵉ édition du Mois du patrimoine burkinabè, le Gouvernement réaffirme sa volonté de faire de la culture un levier stratégique de développement, de cohésion sociale et de rayonnement international.Le message présidentiel a insisté sur la portée de cet engagement. « Le combat pour la préservation de notre patrimoine culturel est celui de l’affirmation de notre souveraineté et de notre vivre-ensemble. » À ce titre, le Président du Faso a invité l’ensemble des acteurs concernés à s’impliquer activement dans les activités programmées sur toute l’étendue du territoire national, notamment les institutions publiques, les collectivités territoriales, les autorités coutumières, les organisations de la société civile, les jeunes et les femmes.

DCRP/Primature