𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞́𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐬 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚̀ 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞̀𝐭𝐞𝐬

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience, ce lundi 13 avril 2026, une délégation du comité d’organisation du Symposium national sur la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Conduite par le Dr Alain Siri, Directeur exécutif du Centre d’analyse des politiques économiques et sociales (CAPES), la délégation est venue présenter l’état d’avancement des préparatifs de cet événement prévu le mardi 14 avril à Ouagadougou et placé sous le haut patronage du Chef du Gouvernement.

À l’issue de l’audience, le Dr Alain Siri a salué la qualité des échanges ainsi que l’engagement des autorités en faveur de la tenue du symposium. « Nous sommes venus rendre compte de l’état des préparatifs du symposium et recueillir les orientations du Premier ministre pour peaufiner son organisation. Il nous a prodigué des conseils précieux pour garantir la réussite de cet événement », a-t-il déclaré.

Le Chef du Gouvernement a encouragé les organisateurs à accorder une attention particulière à la valorisation des conclusions issues des travaux. Il les a également exhortés à se départir de tout langage policé, afin de tenir un discours de vérité sur les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises et d’inviter les acteurs économiques à œuvrer pour un impact réel en faveur des populations. « Nous ne voulons pas d’entreprises saprophytes, mais des entreprises qui constituent de véritables bassins de développement pour les populations qui les accueillent », a déclaré le Premier ministre.

Dans cette dynamique, le Dr Alain Siri a souligné l’importance stratégique de cette orientation. « Les orientations issues de ce symposium devront faire l’objet d’une bonne remontée afin de permettre au Gouvernement d’accompagner efficacement les entreprises dans l’amélioration de leurs pratiques en matière de RSE », a-t-il indiqué.

Le Symposium national sur la Responsabilité sociétale des entreprises se veut un cadre stratégique de réflexion et d’action visant à fédérer les entreprises engagées dans la RSE, à renforcer leurs capacités et à améliorer la qualité de leurs pratiques.

Selon le Dr Alain Siri, l’objectif global est de structurer davantage les initiatives existantes. « L’ambition est de fédérer les entreprises qui mettent déjà en œuvre la RSE, d’améliorer leurs pratiques et de les adapter au contexte burkinabè, afin de mieux accompagner les politiques publiques de développement », a-t-il soutenu.

À travers ce symposium, les organisateurs entendent poser les bases d’une plateforme d’entreprises engagées, capable de promouvoir une responsabilité sociétale plus structurée, cohérente et impactante dans les pratiques quotidiennes. Cette dynamique devrait, à terme, renforcer la contribution du secteur privé au développement économique et social du Burkina Faso.