Hainan Expo : La vitrine mondiale et levier stratégique de la consommation en Chine

Au cœur de l’île tropicale de Hainan, au sud de la Chine, se tient l’Exposition internationale des produits de consommation de Chine, plus connue sous les noms de HainanExpo ou CICPE. Connue pour ses plages, son climat et son statut de « port de libre-échange », Hainan s’impose aujourd’hui sous une nouvelle identité : celle de l’île de l’expo.

À l’occasion de l’édition 2026, qui débute ce lundi 13 avril et s’achèvera le 18 avril à Haikou, la capitale provinciale, CGTN Français s’est rendu sur place pour aller à la rencontre des acteurs clés de cette vitrine internationale. Lancé en 2021, cet événement joue désormais un rôle clé dans la stratégie économique de Beijing, à la croisée de la consommation intérieure, de l’ouverture internationale et du soft power.

Un pivot stratégique pour le libre-échange et l’ouverture

Organisée conjointement par le ministère chinois du Commerce et le gouvernement provincial, cette foire est entièrement dédiée aux biens de consommation. Elle se distingue des autres grands salons chinois par son positionnement unique : mettre en relation marques internationales et consommateurs chinois dans un contexte de transformation rapide des modes de consommation.

Selon Sheng Qiuping, le vice-ministre chinois du Commerce, les produits internationaux représentent cette année 65 % du total des exposants, soit une hausse de 20 points de pourcentage par rapport à l’année dernière.

Le choix de ce territoire n’est pas anodin ; Hainan est au cœur d’un ambitieux projet de port de libre-échange destiné à faire de l’île une plateforme ouverte sur le monde avec des avantages fiscaux et douaniers attractifs. L’exposition s’inscrit pleinement dans cette dynamique, servant de catalyseur aux politiques d’ouverture économique de la Chine.

Une montée en gamme portée par l’innovation mondiale

Au fil des éditions, la Hainan Expo a connu une croissance fulgurante. Elle attire cette année plus de 60 pays et régions, ainsi que plus de 3 400 marques issues de secteurs variés tels que le luxe, la technologie, l’alimentation ou encore le lifestyle. Cette diversité témoigne de l’attrait du marché chinois, devenu l’un des plus vastes et dynamiques au monde. Au-delà de sa dimension commerciale, l’exposition vise à stimuler la consommation intérieure, un pilier central pour réduire la dépendance aux exportations.

En accueillant des marques prestigieuses, Hainan se positionne progressivement comme un hub du commerce duty-free en Asie. Cette ambition est soutenue par des politiques fiscales avantageuses qui encouragent les consommateurs chinois à dépenser sur place plutôt qu’à l’étranger, tout en découvrant les dernières innovations en intelligence artificielle, robotique ou mobilité intelligente.

Un baromètre des tendances et un outil d’influence

En 2026, des événements parallèles viennent enrichir cette offre, notamment un salon du yachting à Sanya et une exposition dédiée à la santé à Bo’ao, confirmant la diversification croissante de l’événement.

Les chiffres témoignent de l’ampleur du phénomène : lors des cinq éditions précédentes de la CICPE, plus de 3 800 entreprises provenant de 92 pays et régions ont participé à l’exposition, avec plus de 12 000 marques exposantes.

Au-delà de l’économie, l’événement participe à la stratégie de soft power de la Chine en projetant une image d’ouverture et de modernité. La Hainan Expo incarne ainsi une vision stratégique fondée sur l’intégration au commerce mondial et la valorisation de nouveaux pôles régionaux, s’imposant comme le rendez-vous incontournable pour comprendre les mutations de la consommation à l’échelle mondiale.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français