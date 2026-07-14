𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗲𝗻𝗳𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 𝘃𝘂𝗹𝗻𝗲́𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 : 𝟭 𝟵𝟭𝟭 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 𝗿𝗲𝘁𝗶𝗿𝗲́𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝘂𝗲 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝘅 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀

𝗟𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲̀𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘁𝗲́, en collaboration avec la 𝗕𝗿𝗶𝗴𝗮𝗱𝗲 𝗟𝗮𝗮𝗯𝗮𝗹 𝗲𝘁 𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 a conduit, du 𝟮𝟰 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝗮𝘂 𝟯 𝗷𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟲, une vaste opération de retrait des 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝘁𝗲́ dans la ville de Ouagadougou. Au terme de dix jours d’intervention, 𝟭 𝟵𝟭𝟭 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 𝗼𝗻𝘁 𝗲́𝘁𝗲́ 𝗿𝗲𝘁𝗶𝗿𝗲́𝗲𝘀 de la rue, dont 𝟭 𝟯𝟵𝟲 𝗲𝗻𝗳𝗮𝗻𝘁𝘀, soit 𝟳𝟯,𝟬𝟱 % , de l’ensemble des personnes concernées. Parmi ces enfants, 𝟭𝟬𝟰𝟲 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝘁𝗮𝗹𝗶𝗯𝗲́𝘀, 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁 𝟳𝟱 % des enfants retirés.

Ces résultats révèlent une réalité particulièrement préoccupante : 𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐨𝐢𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐭𝐢𝐫𝐞́𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐞 étaient 𝗱𝗲𝘀 𝗲𝗻𝗳𝗮𝗻𝘁𝘀. Plus alarmant encore, 𝐭𝐫𝐨𝐢𝐬 𝐞𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐞 étaient 𝐝𝐞𝐬 𝐭𝐚𝐥𝐢𝐛𝐞́𝐬, mettant en lumière l’ampleur de ce phénomène et la nécessité d’une mobilisation collective pour mieux protéger les enfants.

Les personnes retirées de la rue 𝐨𝐧𝐭 𝐞́𝐭𝐞́ 𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞́𝐞𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞́𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 afin de bénéficier d’une prise en charge sociale adaptée, conformément aux missions du Ministère de la Famille et de la Solidarité.

Pour le Camarade Ministre de la Famille et de la Solidarité, le Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie KABORÉ, 𝒂𝒖𝒄𝒖𝒏 𝒆𝒏𝒇𝒂𝒏𝒕 𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒗𝒓𝒂𝒊𝒕 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒅𝒊𝒓 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒂 𝒓𝒖𝒆 𝒆𝒕 𝒂𝒖𝒄𝒖𝒏𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆 𝒗𝒖𝒍𝒏𝒆́𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒗𝒓𝒂𝒊𝒕 𝒆̂𝒕𝒓𝒆 𝒂𝒃𝒂𝒏𝒅𝒐𝒏𝒏𝒆́𝒆 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒕𝒆́.

Elle rappelle que la protection de l’enfance est 𝐮𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 qui appelle l’engagement de 𝐥’𝐄́𝐭𝐚𝐭, des 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬, des 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐮𝐭𝐞́𝐬 𝐫𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐞𝐮𝐬𝐞𝐬 et de l’ensemble des 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐬.