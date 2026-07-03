105ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois : Un siècle de marche ouvre une nouvelle voie, la coopération sino-burkinabè écrit un nouveau chapitre

Le 1er juillet 2026 marque le 105ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Depuis plus d’un siècle, le Parti communiste chinois conduit le peuple chinois dans une transformation historique. Il a renversé les forces de l’impérialisme, du féodalisme et du capitalisme bureaucratique, fondé la République populaire de Chine où le peuple est maître de son destin, et mis définitivement fin à l’histoire de la Chine semi-coloniale et semi-féodale. En quelques décennies seulement, la Chine a accompli un processus d’industrialisation qui avait nécessité plusieurs siècles aux pays développés. Elle a créé les deux grands miracles que sont une croissance économique rapide et une stabilité sociale durable, réalisé un bond historique en faisant passer le niveau de vie de sa population de la simple satisfaction des besoins essentiels à une société de moyenne aisance, puis à une société de moyenne aisance intégrale. Elle a ainsi ouvert avec succès la voie du socialisme à la chinoise, transformant profondément les dynamiques et les équilibres du développement mondial. La modernisation à la chinoise a donné naissance à une nouvelle forme de civilisation humaine. Elle a élargi les voies permettant aux pays en développement d’accéder à la modernisation et offre à ces derniers une approche chinoise ainsi que de nouvelles opportunités de développement.

Premièrement, persévérer dans l’indépendance et l’autonomie. Depuis sa fondation, le Parti communiste chinois s’attache à adapter les principes fondamentaux du marxisme aux réalités concrètes de la Chine. Il s’est toujours appuyé sur les conditions nationales du pays, sans reproduire mécaniquement un quelconque modèle étranger, et a suivi avec détermination une voie de développement adaptée aux réalités chinoises, ouvrant avec succès la voie du socialisme à la chinoise. La pratique a pleinement démontré qu’il n’existe pas de modèle universel de modernisation applicable à tous les pays. Chaque nation doit partir de sa propre réalité et explorer de manière indépendante une voie de développement conforme à ses conditions nationales. Ces dernières années, le Burkina Faso s’est attaché à préserver sa souveraineté, sa sécurité, sa stabilité ainsi que son autonomie économique, tout en faisant progresser l’industrialisation et la modernisation de son agriculture. Cette démarche, fondée sur les réalités nationales et l’exploration autonome d’une voie de développement propre, traduit une convergence de vues avec la Chine sur l’importance de l’indépendance, de l’autonomie et de la confiance en ses propres forces dans le processus de développement.

Deuxièmement, placer le peuple au centre du développement. Le Parti communiste chinois a toujours adhéré à une philosophie de développement centrée sur le peuple. Il œuvre de tout cœur au service de la population, fait de l’aspiration du peuple à une vie meilleure son objectif et considère l’amélioration du bien-être de la population comme la finalité fondamentale du développement. Depuis la résolution du problème de l’alimentation et de l’habillement grâce à la politique de réforme et d’ouverture, jusqu’à l’édification intégrale d’une société de moyenne aisance, l’élimination historique de l’extrême pauvreté, puis la promotion constante de la prospérité commune, la Chine s’est toujours attachée à faire en sorte que le développement soit au service du peuple, repose sur le peuple et bénéficie au peuple. Elle s’emploie ainsi à renforcer sans cesse le sentiment d’accomplissement, de bonheur et de sécurité de sa population. Cette philosophie trouve également un écho dans la pratique du Burkina Faso visant à promouvoir la « Révolution populaire progressiste ». Le gouvernement burkinabè s’appuie étroitement sur le peuple pour faire avancer la révolution et le développement social, s’attache à améliorer les conditions de vie de la population et œuvre continuellement à l’élévation de son niveau de vie. La partie chinoise est disposée à poursuivre l’approfondissement de sa coopération avec la partie burkinabè dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’éducation et de la réduction de la pauvreté, tout en renforçant les échanges humains ainsi que l’apprentissage mutuel entre les civilisations de nos deux pays, afin de mieux apporter des bénéfices tangibles aux deux peuples.

Troisièmement, persévérer dans l’ouverture et la coopération. La Chine demeure attachée au multilatéralisme et s’emploie activement à promouvoir la coopération Sud-Sud. Les initiatives proposées par la Chine, notamment l’Initiative « la Ceinture et la Route », l’Initiative pour le développement mondial, l’Initiative pour la sécurité mondiale, l’Initiative pour la civilisation mondiale ainsi que l’Initiative pour la gouvernance mondiale, apportent des solutions chinoises à l’amélioration de la gouvernance mondiale et à la promotion du développement commun. Récemment, la Chine a accordé un traitement tarifaire de zéro droit de douane sur 100 % des lignes tarifaires aux produits en provenance des 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec elle, permettant ainsi aux pays africains, y compris le Burkina Faso, de partager les opportunités offertes par le développement de la Chine. S’appuyant sur l’immensité de son marché, l’intégrité de son système industriel et ses avantages technologiques, la Chine est disposée à partager avec le Burkina Faso les opportunités de son développement, à renforcer les capacités de développement autonome de la partie burkinabè, à favoriser le passage d’une assistance ponctuelle à un développement fondé sur l’autonomisation, ainsi que d’une aide matérielle à la transmission de savoir-faire, à intensifier les transferts de technologies et le renforcement des capacités, afin de réaliser ensemble un développement et une prospérité partagés et de promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

Quatrièmement, persévérer dans une planification scientifique. La Chine a toujours fait de la planification scientifique un moteur essentiel de sa modernisation. Du premier Plan quinquennal au 15ᵉ Plan quinquennal, elle poursuit avec constance une même vision de développement, en assurant une articulation harmonieuse entre les objectifs par étapes et la stratégie de développement à long terme, tout en garantissant la continuité des politiques et la stabilité du développement. Cette approche constitue une garantie importante du développement économique et social durable du pays et offre des enseignements utiles aux autres pays en développement dans leur marche vers la modernisation. Cette année marque le lancement du 15ᵉ Plan quinquennal de la Chine. De son côté, le Burkina Faso a élaboré son « Plan National de Développement (PND) 2026-2030: RELANCE ». Les stratégies de développement des deux pays, fondées à la fois sur une vision de long terme et sur des actions concrètes adaptées aux réalités présentes, présentent une forte convergence. La partie chinoise est disposée à renforcer l’articulation entre le 15ᵉ Plan quinquennal chinois et le Plan quinquennal de relance du Burkina Faso, à mettre en œuvre les acquis du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, à approfondir la coopération pragmatique dans tous les domaines et à contribuer davantage au développement autonome ainsi qu’au redressement économique du Burkina Faso.

Cinquièmement, persévérer dans l’auto-réforme. Le courage de se réformer soi-même constitue l’une des principales raisons qui expliquent le développement continu et la vitalité durable du Parti communiste chinois. Depuis l’entrée dans la nouvelle ère, le Parti communiste chinois s’attache à renforcer sa capacité de gouvernance à long terme, à préserver des liens étroits avec le peuple, à mener avec détermination une lutte globale, résolue et de longue haleine contre la corruption, à faire de son auto-réforme le moteur de l’approfondissement intégral de la réforme, à perfectionner continuellement le système institutionnel, à moderniser la gouvernance et à améliorer sans cesse l’environnement du développement, offrant ainsi une solide garantie à la modernisation à la chinoise. La pratique montre que la capacité d’un pays à se perfectionner en permanence, à approfondir les réformes et à promouvoir l’innovation constitue un fondement essentiel pour préserver son dynamisme de développement et assurer une stabilité durable. À l’heure actuelle, le Burkina Faso s’emploie activement à renforcer ses capacités de gouvernance, à poursuivre la lutte contre la corruption, à approfondir les réformes et à améliorer l’efficacité de l’action publique, contribuant ainsi à la préservation de la stabilité nationale et au développement économique et social. La partie chinoise est disposée à renforcer les échanges avec la partie burkinabè en matière de gouvernance de l’État, à promouvoir ensemble la modernisation des systèmes et des capacités de gouvernance, et à demeurer des partenaires et des frères partageant les mêmes idéaux sur la voie de la modernisation.

Alors que les changements inédits depuis un siècle s’accélèrent et que le monde entre dans une nouvelle période de turbulences et de transformations, l’humanité se trouve une nouvelle fois à la croisée des chemins. Dans cette nouvelle étape de développement, la Chine est prête à continuer d’enrichir avec le Burkina Faso le contenu de leur partenariat stratégique, à renforcer l’articulation de leurs stratégies de développement, à mettre en œuvre les acquis du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, à approfondir la coopération pragmatique dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’énergie, des infrastructures et des échanges humains, ainsi qu’à assurer la mise en œuvre effective des politiques telles que la coopération de haute qualité dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route » et le régime de zéro droit de douane, afin de promouvoir ensemble la modernisation. La Chine est également disposée à travailler avec le Burkina Faso pour porter haut les valeurs de paix, de développement, de coopération et de bénéfices mutuels, promouvoir les valeurs communes de l’humanité, favoriser l’édification de nouvelles relations internationales, et devenir ensemble des bâtisseurs de la paix mondiale, des contributeurs au développement mondial et des défenseurs de l’ordre international.

Monsieur ZHAO Deyong,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

de la République populaire de Chine au Burkina Faso