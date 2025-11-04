11e Coupe inter-ministères et institutions: l’équipe de la Défense vainqueur en volleyball

La finale de volleyball de la 11e édition de la Coupe inter-ministères et institutions organisée par le département en charge des sports a été remportée, mardi 21 octobre à Ouagadougou, par l’équipe du ministère de la Défense et des Anciens combattants face à celle du ministère de la Sécurité. Une finale suivie par le ministre chargé des Sports, Roland Somda et son homologue de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala.

3 sets à 1, est le score de la victoire de l’équipe du ministère de la Défense et des Anciens combattants sur celle de la Sécurité en finale de volleyball de la 11e Coupe inter-ministères et institutions, mardi 21 octobre sur le terrain de L’ISSDH. L’équipe victorieuse a remporté d’entrée le premier set avant de se faire rattraper au deuxième set. Les représentants du département de la Défense ont su garder le moral et reprennent l’avantage en s’adjugeant le troisième et le quatrième set synonyme de victoire. Ils repartent avec le trophée de cette édition ainsi qu’une enveloppe financière 300 000 F CFA.

Le finaliste malheureux a, lui, obtenu des médailles d’argent, une enveloppe de 200 000 F CFA et des gadgets. L’équipe du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’emploi, s’est offerte la troisième place du tournoi de volleyball et repart avec une médaille de bronze plus une enveloppe financière de 150 000 F CFA. Pour le lieutenant-colonel Fabé Adama Traoré, membre du staff des vainqueurs, cette victoire vaut son pesant d’or. « Je suis même très satisfait parce que cela fait pratiquement dix années que le ministère de la Sécurité régnait sans partage et cette année, nous sommes venus très confiants et Dieu merci, la chance a été avec nous, nous l’avons remportée », s’est-il réjoui.

La finale de pétanque a été remportée par l’équipe de l’ASCE-LC devant celle de l’Urbanisme par le score de 13 à 10. Le football a été largement dominé par le groupe du ministère en charge des sports qui a battu en finale celui de l’ALT (3-0). Les équipes vainqueurs et celles du podium ont remporté les mêmes récompenses que celles attribuées au volleyball.

Le thème de cette édition était « Le sport pour tous pour une population saine

et productive ». « Cela résume admirablement notre vision commune : une nation en bonne santé est une nation plus efficace, plus productive et plus épanouie. Encourager la pratique du sport, c’est investir dans la prévention des maladies, renforcer la productivité au travail et favoriser l’esprit d’équipe et la performance du service public », a expliqué le ministre chargé des Sports.

Il a ajouté que les disciplines retenues traduisent la volonté d’offrir à chacun la possibilité de participer, de bouger et de s’exprimer en vue de rendre l’activité physique accessible, inclusive et bénéfique pour tous. La 11e édition de la Coupe inter-ministères et institutions a concerné au total trois disciplines. Il s’agit du football maracana, de la pétanque et du volley-ball.

Yves OUEDRAOGO

Jean Elysée NIKIEMA

(Stagiaire)