DRCAT des Tannounyan : des journalistes outillés au métier de « JRI »

Des journalistes de la région des Tannounyan étaient à l’école du métier de « Journaliste reporter d’images » (JRI) les 22 et 23 octobre 2025 à Banfora. C’était lors d’un atelier de formation organisé par la Direction régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme (DRCAT) des Tannounyan dans le cadre de son programme d’activités annuel. La cérémonie d’ouverture dudit atelier qui était placée sur le thème « Médias et Journaliste reporter d’images : former les sentinelles de l’information responsable », a été présidée par la directrice provinciale en charge de la communication de la comoé, Dialéa Traoré, qui représentait le directeur régional.

Durant les deux jours, trois communications ont été dispensées par le représentant du conseil supérieur de la communication dans la région, Baba Touré, par ailleurs professionnel des médias et enseignant en journalisme et communication. Selon la directrice provinciale, la thématique de la formation est non seulement d’actualité, mais aussi pertinente. Comme le laisse entrevoir le thème, la présente formation, pour la directrice provinciale, vise à renforcer les capacités des participants en JRI afin qu’ils soient de « véritables sentinelles de l’information responsable ».

« Notre société est confrontée à la multiplication des sources d’information, à la vitesse de diffusion des contenus numériques et aux nombreux défis liés à la désinformation », a-t-elle déclaré. Dans un tel contexte, a insisté Mme Traoré, la mission du JRI, et partant, du journaliste professionnel, devient plus exigeant. « Il ne s’agit plus seulement de reporter des faits, mais de les vérifier, de les contextualiser et de les restituer avec rigueur, impartialité et le sens du devoir citoyen », a ajouté Dialéa Traoré. Mme Traoré a, en outre, souhaité que cette formation contribue à l’édification d’une presse régionale plus crédible, plus forte et plus responsable. Les communications ont porté sur « L’éthique et la déontologie du JRI », les « techniques de reportage visuel pour une information crédible et contextualisée » et les « techniques de rédaction et de diffusion d’articles journalistiques ».

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com