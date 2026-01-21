Le ministre de la Santé, Robert Lucien Kargougou, a présidé la cérémonie d’inauguration de la clinique les Oliviers, mardi 20 janvier 2026 à Ouagadougou.

Les populations, pour leurs soucis de santé, peuvent désormais s’attacher les services de la clinique Les Oliviers. En effet, la nouvelle infrastructure sanitaire a été officiellement inaugurée par le ministre de la Santé, Robert Lucien Kargougou, mardi 20 janvier 2026 à Ouagadougou. La Directrice générale (DG) de la clinique Les Oliviers, Safiatou Ilboudo, a expliqué que ce nouveau joyau vient en appui aux structures sanitaires existantes et organise la prise en charge des patients autour de plusieurs pôles complémentaires, notamment la médecine générale, la chirurgie, la pédiatrie, la gynécologie-obstétrique, l’imagerie médicale et le laboratoire d’analyses.

Elle a précisé que cette clinique est dotée d’un plateau technique moderne comprenant une unité d’urgences médico-chirurgicales, deux blocs opératoires modernes et une capacité d’hospitalisation d’environ 30 lits dans un cadre calme et sécurisé. Elle a aussi soutenu que l’offre sanitaire est complétée par certains services comme la rééducation et la kinésithérapie. Mme Ilboudo a confié que son l’établissement entend assurer une prise en charge globale et humanisée.

« Aujourd’hui, nous n’ouvrons pas simplement les portes d’un établissement de santé, nous ouvrons un engagement envers la vie, la dignité humaine et notre pays », a-t-elle déclaré. La DG a par ailleurs a souligné que la construction d’une clinique répondant à des normes de qualité reconnues constitue un acte citoyen car il n’y a pas de développement durable sans santé.

Le ministre de la Santé a rappelé que la santé constitue le socle de la dignité humaine, de la cohésion sociale et de la souveraineté d’une nation. Face aux attentes croissantes des populations et à la sollicitation accrue des structures publiques, il a salué l’initiative de la clinique Les Oliviers. De son avis, la mise en services de la clinique est conforme à la vision des autorités burkinabè qui consiste à améliorer la qualité des soins centrés sur la personne. Le ministre de la Santé a invité les professionnels de santé à se rappeler que la blouse blanche n’est pas un privilège, mais un sacerdoce.

Abdoulaye BALBONE

Fatimata ZOUNGRANA

(Stagiaire)