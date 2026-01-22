Coopération Burkina/Etats-Unis d’Amérique: maintenir un dialogue ouvert et sincère malgré quelques désaccords

Dans la soirée du 20 janvier 2026, le ministre des Affaires étrangères, a reçu en audience l’ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso, Joan Marie Lockard.

La diplomate américaine dit être venue réaffirmer l’engagement de son pays à poursuivre la coopération avec le Burkina Faso, dans les secteurs de la sécurité, de la santé, du commerce etc., dans une logique d’alignement sur les priorités du gouvernement burkinabè. Notamment à propos des échanges commerciaux, elle a indiqué que le travail se poursuit au niveau de la partie américaine, pour renforcer le partenariat entre les chambres de commerce et d’industrie des deux pays.

Karamoko Jean Marie Traoré a dit prendre bonne note de la volonté des Etats-Unis de maintenir le dynamisme de sa coopération avec le Burkina Faso, tout en indiquant que notre pays reste ouvert à tout partenariat mutuellement bénéfique. Sur la question de la lutte contre le terrorisme, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que l’accompagnement des partenaires devrait se faire dans une approche plus globale.

« On ne doit pas attendre qu’un citoyen d’un pays soit enlevé pour que ce pays propose une solution ; cette offre doit se faire dans le cadre global de la lutte contre le terrorisme car, il ne s’agit pas de sauver une personne enlevée, mais de travailler à neutraliser ceux qui enlèvent», a martelé, Karamoko Jean Marie Traoré. Pour la suite de la coopération, le chef de la diplomatie a clairement présenté les attentes du Burkina Faso. Il s’agit d’une coopération saine, sincère, respectueuse des positions, de la vision et des priorités définies par les plus hautes autorités burkinabè.

DCRP/MAE