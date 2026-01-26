Construction de l’autoroute Ouagadougou/Bobo-Dioulasso : 232 Km de l’emprise déjà degagés

La direction de communication et relation presse de la présidence du Faso a organisé, le dimanche 25 janvier 2026, une sortie de terrain sur le chantier de construction de la première autoroute du pays, devant relier Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Objectif, informer les populations de l’état d’avancement des travaux.

Juste après le lancement officiel de la construction de la première autoroute du pays, reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, le 15 décembre 2025 , l’Agence Faso Mêbo a aussitôt entamé les travaux . Au niveau des quatre postes des travaux, les équipes de Faso Mêbo sont visiblement motivées et engagées. Au moyen de bulldozers, elles nettoient et mettent à niveau l’emprise de la nouvelle infrastructure routière. Déjà, sur 332 km d’autoroute à construire, 232 km ont été terrassés et nivellés.

Des journalistes en ont fait le constat, hier dimanche 25 janvier 2026 , au cours d’une visite de presse initiée à leur intention par la direction de la communication de la présidence du Faso. Pour l’ingénieur des travaux génie civil, Moctar Désiré Tankoana, par ailleurs, chef d’équipe du deuxième poste chargé du nettoyage de l’autoroute Ouaga/Bobo-Dioulasso, les travaux consistent d’abord à nettoyer, à degager l’emprise de la végétation, des arbustes, en préparation des travaux de terrassement.

« Les travaux se poursuivent de jour comme de nuit avec différents intervenants, à savoir les équipes techniques, d’encadrement, de maintenance et surtout les conducteurs d’engins », a-t-il confié. L’ingénieur Tankoana a , par ailleurs, assuré que toutes les conditions sont réunies pour que les travaux avancent comme il se doit. Le chef d’équipe du premier poste (Yimdi-Tita), René Kandia Onadja, a également soutenu que les équipes travaillent d’arrache-pied pour achever le chantier dans de meilleurs délais.

Le commandant de brigade Faso Mêbo, le capitaine Sayouba Sawadogo, est chargé de suivre les travaux de l’autoroute Ouaga-Bobo. Il a fait savoir que depuis le lancement du projet de construction de l’autoroute, toutes les équipes travaillent inlassablement afin d’exécuter la première phase du chantier. « La première phase du projet consiste au nettoyage de l’emprise de l’autoroute. Nous avons des équipes très dynamiques et motivées qui travaillent 7 jours /7.

Ce qui nous a permis d’enregister des avancées significatives. A ce jour, nous sommes à plus de 70% du taux d’exécution de cette première phase. Sur les 332 km du projet , 232 km ont été nettoyés par des bulldozers », a t-il expliqué. Pour faciliter la prochaine phase de terrassement , le capitaine Sayouba Sawadogo, a précisé que les engins, en dégageant les arbres, enlèvent en même les racines. « Nous avons plusieurs équipes. Pour accélérer les travaux, elles ont été réparties en quatre postes essentiellement », a-t-il révélé. De ce qu’il a dit, le premier poste concerne la tracée de Yimdi-Tita.

Le deuxième est celle de Tita- Boromo. Quant au troisième et au quatrième poste , ils prennent respectivement en compte les tracées de Boromo-Houndé et Houndé/Bobo-Dioulasso. Il a, en outre mentionné que l’exécution du projet porte, certes, atteinte aux domaines des particuliers, mais des solutions ont été trouvées pour y remédier. Avec un

tracé de 332 km, cette route quittera la route nationale N°1 à Yimdi (20 km de Ouagadougou). Elle passera par le sud de Koudougou, le nord de Boromo, le sud de Houndé et le sud de Bobo-Dioulasso pour déboucher sur la route nationale N°1. Elle sera composée de huit voies séparées par un terre-plein, avec des infrastructures connexes.

Le coordonnateur de l’Agence de Faso Mêbo, Ahmed Sakandé, a fait savoir que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet sont d’ordre environnemental. Mais, à son avis, cela est tout à fait normal, car il y a l’impacte des populations riveraines. C’est pourquoi , il a tenu à saluer leur collaboration. Selon lui, cette avancée fulgurante est le fruit d’un travail en symbiose entre Faso Mêbo, la SONATUR, les acteurs de l’environnement et les autorités administratives et coutumières de zones traversées par l’autoroute. « Nous les remercions et comptons encore sur nos braves populations afin de réussir ce projet tant attendu. C’est un projet du peuple et nous allons le réussir ensemble », a-t-il conclu. Pour l’année 2026, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé que 200 milliards F CFA seront destinés au projet.

Adama SAWADOGO